Цифры. Тенденции. События

61% акций

Телекомпании Sky намерен докупить Руперт Мердок, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники. Стороны уже предварительно договорились о схеме дружественного поглощения. Услугами британской телекомпании пользуется 22 млн домохозяйств в Европе. Мердок уже пытался получить полный контроль над Sky в 2010 г., но тогда против выступили миноритарии компании и чиновники. Ведомости

Исключения для агрегаторов

Новостные агрегаторы не несут ответственности за использование информации, опубликованной зарегистрированными в России СМИ, органами государственной и муниципальной власти, органами самоуправления, государственными и муниципальными предприятиями, сообщил Роскомнадзор. В других ситуациях агрегаторы могут быть оштрафованы за публикацию недостоверной информации, соответствующая норма вступает в силу с 1 января 2017 г. Ведомости

Только зарубежная музыка

Топ-10 самых популярных композиций этого года у пользователей «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Радио» полностью состоит из зарубежной музыки, сообщил «Яндекс». На первом месте в топе песня Stressed Out от группы Twenty One Pilots. Самая популярная российская композиция на этих сервисах – «Грею счастье» от Елки. Музыкальными сервисами «Яндекса» сейчас пользуется около 20 млн человек в месяц. Ведомости