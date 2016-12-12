«Ямал СПГ» займет у Intesa

«Ямал СПГ» подписал соглашения с итальянским банком Intesa Sanpaolo о предоставлении кредитных линий на 750 млн евро по ставке шестимесячная Euribor + 2,5% годовых на 14,5 года под страховое покрытие итальянского экспортно-кредитного агентства SACE и французского Coface, сообщает «Ямал СПГ». Общие инвестиции в строительство завода мощностью 16,5 млн т СПГ – $27 млрд. Интерфакс

«Татнефть» сократит добычу

«Татнефть» сократит производство максимум на 20 000 баррелей в сутки, заявил гендиректор компании Наиль Маганов. ОПЕК и страны вне нефтяного картеля на выходных заключили первое соглашение с 2001 г. о совместном сокращении добычи. «Доля [«Татнефти»] во всей этой истории будет небольшой – тысяч двадцать баррелей максимум», – сказал Маганов. Ранее совет директоров «Татнефти» прогнозировал объем добычи нефти в 2017 г. на уровне 29,35 млн т, или 587 000 баррелей в сутки. РИА Новости

ММК начал строить завод для автопрома

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), ООО «Джошкуноз-Алабуга» («дочка» турецкой Coskunoz) и управляющая компания ОЭЗ «Алабуга» в понедельник начали строить в ОЭЗ завод стальных заготовок для автокомпонентов. Общая стоимость проекта – около 1 млрд руб., ММК и «Джошкуноз-Алабуга» вложат 350 млн руб. в оборудование, управляющая компания – 670 млн руб. в помещения завода для их последующей сдачи в аренду. Запуск производства планируется в 2018 г., оно будет потреблять 40 000–60 000 т металла в год. Интерфакс

«Сибур» выкупает бонды

Sibur Securities, SPV-структура «Сибура», выкупит по оферте евробонды с погашением в 2018 г. на $190,02 млн, сообщила компания. Евробонды будут выкупаться по цене $1017,5 за бумагу номиналом $1000. Оферту на сумму до $250 млн компания объявила в начале декабря. Заявки от инвесторов принимались до 9 декабря включительно. После выкупа в обращении останутся евробонды на $616,175 млн. Интерфакс

TANAP подешевел

Стоимость строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) в настоящее время оценивается в $8,5 млрд, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на гендиректора консорциума по строительству трубопровода Салтука Дюзйола. «Ранее его стоимость оценивалась в $11,7 млрд, сейчас же цифра уменьшилась до $8,5 млрд из-за падения мировых цен на нефть», – отметил он. Интерфакс

Кузова «АвтоВАЗа» отправились в Алжир

Renault отправила первую партию сваренных и окрашенных кузовов производства «АвтоВАЗа» для автомобилей Renault Logan на свой завод в Оране (Алжир), сообщила Renault. До конца года планируется поставить до 1000 кузовов. Алжир – 18-я страна, куда «Renault Россия» экспортирует продукцию. Интерфакс