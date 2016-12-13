ЦБ посчитал депозиты клиентов

Объем вкладов населения в российских банках на 1 декабря 2016 г. составил 23,7 трлн руб., увеличившись за ноябрь на 1,3%, сообщил Центробанк.

Доля вкладов в иностранной валюте снизилась с начала года на 3,8 процентного пункта до 25,7%. Объем средств юрлиц показал положительную динамику в ноябре впервые за последние полгода, отмечается в сообщении регулятора, он вырос в номинальном выражении на 1,9% (+0,5%) до 24,4 трлн руб. Прибыль всего сектора к декабрю выросла до 788 млрд руб. Интерфакс

«Метеор» для Новикомбанка

Госкорпорация «Ростех» подарила дочернему Новикомбанку здание спортивного комплекса «Метеор» стоимостью 1 млрд руб., говорится в пресс-релизе банка.

«По мнению экспертов, данный объект, расположенный в одном из самых престижных районов Москвы в непосредственной близости от Триумфальной арки на Кутузовском проспекте, потенциально имеет гораздо большую стоимость», – указал банк. Всего в 2016 г. «Ростех» инвестирует в капитал банка более 35 млрд руб. Интерфакс

Маркус продлили арест

Мосгорсуд продлил до 24 апреля арест президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, обвиняемой в хищении средств банка почти на 1 млрд руб. «Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Маркус до 24 апреля», – огласил постановление судья. Следователь в суде заявил, что изменение меры пресечения на не связанную с заключением под стражу может привести к тому, что Маркус может скрыться за пределами России.

«У Маркус есть имущество за рубежом и открытые визы в Великобританию и США. Также она может связаться со своим братом Беджамовым, который, по сведениям следствия, находится в Великобритании», – сообщил следователь. Интерфакс