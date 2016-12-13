Смартфон в обмен на лояльность

МГТС подарит абонентам, пользующимся одновременно ее фиксированной и мобильной связью, смартфон за 7000 руб. Это, в частности, должно увеличить мобильный трафик ее абонентов

Абоненты МГТС смогут за 1 руб. в месяц пользоваться смартфоном Samsung Galaxy J120 (по данным «Яндекс.Маркет», стоит от 6900 руб.), следует из материалов на сайте МГТС. Чтобы получить смартфон на таких условиях, надо подключить конвергентный тариф оператора, который за 700 руб. в месяц предоставляет фиксированный доступ на скорости 150 Мбит/с, 20 Гб мобильного трафика и 500 минут разговоров по сотовому телефону.

Через два года такого использования смартфон перейдет в собственность абонента, следует из условий подключения. Если же в течение этого срока пользователь частично откажется от услуг МГТС или сменит тариф, то он должен будет доплачивать за пользование аппаратом 349 руб. до истечения двухлетнего контракта. При полном расторжении договора ему придется вернуть остаточную стоимость смартфона – 7990 руб. за вычетом количества месяцев пользования, умноженного на 349 руб.

По словам директора по маркетингу и развитию бизнеса оператора Дмитрия Кулаковского, МГТС рассчитывает реализовать таким образом десятки тысяч смартфонов. Со временем их ассортимент может расшириться, планирует он.

Трехкратный рост Около 200 000 сотовых абонентов обслуживала МГТС к концу сентября 2016 г., говорит ее представитель Татьяна Мартьянова. За год их количество выросло более чем в 3 раза, утверждает она.

С 2014 г. МГТС работает как виртуальный оператор (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) на сети материнской МТС. Кулаковский рассчитывает, что условно бесплатные смартфоны позволят расширить как абонентскую базу MVNO, так и количество подписчиков ШПД, пользующихся скоростными (свыше 100 Мбит/с) тарифами. По планам МГТС к 2019 г. такими тарифами должно пользоваться 20% ее абонентов ШПД против 15% сейчас. Кроме того, вырастет мобильный интернет-трафик МГТС, надеется он: многие подписчики конвергентных услуг до сих пор пользуются обычными телефонами и не готовы покупать современные смартфоны за полную цену. По словам Кулаковского, отток пользователей конвергентных услуг в 3–4 раза ниже, чем тех, кто пользуется только фиксированной связью МГТС.

В среднем «срок жизни» абонента ШПД в Москве в сети провайдера – 28 месяцев, показатель оттока при этом составляет около 20%, рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Акция МГТС со смартфонами позволит ей увеличить срок обслуживания абонентов и сократить отток – в частности, за счет перетока к ней абонентов других операторов, считает он. По словам Мирзабекова, стоимость привлечения абонента фиксированного ШПД в Москве составляет около 1200 руб.: это стоимость маркетинга, рекламных материалов, услуг call-центра. Условно бесплатные смартфоны, которые в магазинах стоят 7000 руб., – конечно, сильный маркетинговый ход, отмечает Мирзабеков. Правда, он скорее окажет влияние на сотовый бизнес МГТС, чем на приток и повышение доходности абонентов ШПД, прогнозирует он.

Стоимость привлечения абонентов МГТС Кулаковский не назвал. Она сильно зависит от канала привлечения: сайт оператора, call-центр или офис продаж, говорит он. Цена привлечения абонентов по акции будет не выше стандартного принятого в компании уровня, обещает представитель МГТС Татьяна Мартьянова.

Потребителям свойственно менять смартфоны как раз примерно раз в два года и выбирать новый из десятков и сотен моделей, поэтому ценность схемы со смартфоном за 1 руб. вызывает вопросы, считает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. По опыту «Вымпелкома» (предоставляет фиксированный интернет за 1 руб. в месяц пользователям пакетных мобильных тарифов) отток конвергентных абонентов в 4 раза ниже, чем на обычных тарифах.

У «Мегафона» есть совместный проект с «Эр-телекомом» (бренд «Дом.ру») – он позволяет абонентам получить скидку до 20% на услуги обеих компаний, рассказывает представитель «Мегафона». Экономия может составлять до 6000 руб. в год, утверждает он. Это позволяет абонентам самим выбирать, на что потратить свои деньги, считает собеседник «Ведомостей».