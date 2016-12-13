LinkedIn взвесит Россию

LinkedIn в ближайшие месяцы решит, переносить ли данные пользователей в Россию, чтобы остаться работать в нашей стране, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с менеджерами соцсети.

По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает. Роскомнадзор этим летом обратился в суд с иском против LinkedIn, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд первой инстанции принял сторону чиновников, компания обжаловала вердикт, но апелляционная инстанция оставила решение в силе. В итоге в ноябре провайдеры заблокировали доступ к этой соцсети в России.

Представители LinkedIn и Роскомнадзора встречались на прошлой неделе, чтобы обсудить ситуацию с блокировкой сервиса, сообщало ведомство. После встречи менеджеры глобального LinkedIn взяли паузу и уехали думать, стоит ли локализовывать сервис ради небольшого рынка, знает близкий к Роскомнадзору человек. Содержание и итоги переговоров чиновники и представители LinkedIn раскрыть отказались. Роскомнадзор на встрече предупредил соцсеть, что компромиссы невозможны и, чтобы работать в России, LinkedIn нужно исполнить закон, рассказал источник «Ведомостей» со ссылкой на слова менеджеров компании.

LinkedIn нужно решить, стоит ли компании инвестировать в перенос данных в Россию, говорит источник «Ведомостей», близкий к соцсети: аудитория сервиса в России сравнительно небольшая – около 2,4 млн пользователей (данные TNS за сентябрь) по сравнению с 433 млн во всем мире. Дата следующей встречи не назначена, она произойдет уже в следующем году, добавляет он.

Представители LinkedIn объяснили, что компании сложно локализовать свой сервис из-за его изначально централизованной архитектуры. У LinkedIn нет отдельных баз данных по пользователям из каждой страны, все интегрировано в единую систему, рассказывает человек, знакомый с менеджерами LinkedIn. Поэтому локализация, по сути, это создание отдельного программно-аппаратного комплекса для нашей страны, фактически дублирующего функции основной сети, объясняет он. Оценить создание такого решения он затруднился.

Это непростая ситуация для LinkedIn, говорит человек, знакомый с менеджерами соцсети. Компания не понимает, как ей действовать: вариантов не исполнить закон нет – суд уже признал ее нарушителем. С другой стороны, на LinkedIn смотрят другие американские компании и на ее примере они будут оценивать риски работы в России.

По его словам, ситуация с LinkedIn – то, о чем вся интернет-отрасль предупреждала при принятии поправок в закон о персональных данных. Формулировки закона слишком широкие и под понятие персональных данных может попасть все, что угодно, – например, IP-адреса пользователей и даже файлы cookies в их браузерах, – именно так произошло во время судебного разбирательства LinkedIn. То есть получается, что в России может быть заблокирован любой интернет-сервис, потому что данные, которыми он оперирует, могут быть признаны персональными, добавляет собеседник «Ведомостей». Было бы правильнее идти по пути европейского законодательства о персональных данных, которое не требует локализации и направлено на защиту данных пользователей от утечек.

Представитель LinkedIn говорит лишь, что компания будет дальше изучать ситуацию с блокировкой в России и надеется на участие Роскомнадзора. Представитель Роскомнадзора отказался обсуждать детали встречи с LinkedIn. Ранее он говорил, что встреча «прошла в конструктивном ключе и не будет последней».

LinkedIn – первая соцсеть, которую Роскомнадзор проверял на предмет соблюдения закона о персональных данных. План проверок на 2017 г. будет готов к концу года, говорил ранее представитель Роскомнадзора. Представители Facebook и Twitter ранее не комментировали возможность переноса данных российских пользователей в Россию. Многие иностранные компании сообщали, что переносят данные российских пользователей на территорию страны: об этом заявляли Booking.com, Samsung, Lenovo, eBay. Планируют это сделать Apple и Google, сообщал ранее Роскомнадзор (сами компании это не подтверждали).