Думский комитет одобрил продление льгот для IT-компаний

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о продлении страховых льгот для IT-компаний до 2023 г. До 2023 г. должны применяться тарифы, установленные на 2016 г., после – полный тариф. Замминистра финансов Илья Трунин в ходе заседания отметил, что эта поправка приведет к резкому переходу от самого низкого тарифа (установлен на уровне 14%) к полному (30%) после 2023 г. Позже от заметил, что ведомства пока не успели сформировать позицию по одобренной поправке, но сделают это до принятия законопроекта во втором чтении. Интерфакс

Philips продает 80,1% Lumileds за $1,5 млрд

Нидерландская Royal Philips NV продает 80,1% подразделения по выпуску светодиодов и автомобильных ламп Lumileds фондам, управляемым подразделениями Apollo Global Management. Денежные поступления Philips от продажи доли в Lumileds без учета налоговых выплат, а также расходов, связанных со сделкой, составят порядка $1,5 млрд, говорится в сообщении Philips. Кроме того, после завершения сделки компания получит привилегированные акции с правом участия в будущей прибыли Lumileds, выплаты по которым будут зависеть от прибыли соответствующих фондов Apollo. В общей сложности в рамках сделки Lumileds оценена примерно в $2 млрд с учетом долга компании. Philips сохранит 19,9%-ную долю в Lumileds. Интерфакс

Предельная прибыль резидента «Сколково» для налоговых льгот вырастет

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил поправку, которая повышает с 300 млн до 1 млрд руб. размер предельной прибыли резидента «Сколково», при которой участник проекта сможет не платить НДС, налог на прибыль и налог на имущество. При этом порог прибыли для применения льгот повышается не для всех резидентов, а только для исследовательских корпоративных центров партнеров «Сколково». Это новое понятие предлагается ввести в Налоговый кодекс и закон «Об инновационном центре «Сколково». Также поправками устанавливаются случаи, когда исследовательский корпоративный центр утрачивает право на освобождение от НДС. Интерфакс

Tele2 три месяца не будет тарифицировать трафик в столичной сети 4G

Tele2 с 12 декабря предоставила столичным клиентам безлимитный 4G-интернет. Новые и действующие абоненты пакетных тарифов Tele2 автоматически получают бесплатный доступ к сети LTE на три месяца – их трафик в этой сети не будет тарифицироваться. По данным оператора, за последние полгода среднемесячный прирост передачи данных в его столичной 3G-сети составил 11%, а в сети 4G – 23% в месяц. Ранее схожие акции проводили МТС и «Вымпелком». Ведомости