Радужные планы Х5

Второй по обороту продовольственный ритейлер Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует увеличить выручку на 27–28% за 2016 г., заявил гендиректор компании Игорь Шехтерман. По его словам, в ближайшие 3–4 года рынок ритейла в России будет расти на 5–6% в год, тогда как выручка семи крупнейших ритейлеров – на 12%. Прогноз роста выручки X5 на 2017 г. он не дал. Интерфакс

НКХП радует инвесторов

Крупный зерновой терминал – Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) за девять месяцев 2016 г. выплатит 639,5 млн руб. Решение принято на внеочередном собрании акционеров 10 декабря, сказано в материалах компании. За этот период чистая прибыль НКХП по РСБУ сократилась в 1,7 раза до 849 млн руб., т. е. на дивиденды будет направлено 75% прибыли. Ведомости

Centro – банкрот

Арбитражный суд Москвы сообщил о признании банкротом оператора сети магазинов Centro – фирму «Центро» (входит в группу «Центробувь»). Согласно отчету временного управляющего Дмитрия Щербаня, долг компании – 19,2 млрд руб. По его словам, платежеспособность должника восстановить невозможно, средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Дело о банкротстве головной компании группы АО «Торговый дом «Центробувь» суд рассмотрит 13 декабря. Основные сети – дискаунтеры группы – «Центробувь» и Centro. В мае 2016 г. по заявлению Газпромбанка полиция возбудила в отношении руководства «Центробуви» дело о мошенничестве в сфере кредитования. РАПСИ

ФАС нашла виновных в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Новофарм» и «Фарм СКД» виновными в заключении антиконкурентного соглашения поддержать цены на торгах при проведении более 400 открытых аукционов в электронной форме на поставку лекарств медучреждениям. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев. По его словам, признаки сговора выявлены в пяти регионах на поставку в том числе препаратов для лечения ВИЧ и гепатита В и С на сумму свыше 400 млн руб. ТАСС

Витязевская птицефабрика уйдет с молотка

Конкурсный управляющий Витязевской птицефабрики, некогда крупного производителя яиц и мяса бройлеров в Краснодарском крае, повторно выставил на торги имущество предприятия за 376 млн руб., сказано в материалах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Имущество компании уже выставлялось на торги в октябре 2016 г., но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Витязевская птицефабрика признана банкротом в августе 2014 г.; в реестр внесены требования 19 компаний на 1,6 млрд руб., в том числе более 1 млрд руб. – требования Россельхозбанка. Интерфакс