«Роснефть» покупает долю в египетском месторождении

Итальянская Eni сообщила, что договорилась продать «Роснефти» 30% участия в концессии по освоению блока Шорук на шельфе Египта, где открыто газовое месторождение Зохр. Eni через свою дочернюю компанию IEOC владеет 90% в блоке – с учетом завершающейся продажи BP 10%-ной доли. Условия сделки с «Роснефтью» включают выплату $1,125 млрд, а также возмещение инвестиций в размере $450 млн. У «Роснефти» есть опцион еще на 5% на тех же условиях. Интерфакс

Еврокомиссия защитит «Газпром»

Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович дал устные гарантии министру энергетики России Александру Новаку, что Украина не будет совершать никаких действий во исполнение решения Киевского суда, наложившего штраф на «Газпром» в размере $6,6 млрд по иску Антимонопольного комитета Украины, – об этом сообщил сам Новак в эфире телеканала НТВ. «Это, по сути, устные гарантии со стороны Еврокомиссии. Тем не менее юридически этот вопрос не урегулирован. Его нужно урегулировать юридически», – считает министр. Интерфакс

«Газпром» займет 800 млн евро

«Газпром» подписал с японскими Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation, а также с американским JPMorgan Chase Bank соглашение о кредите на 800 млн евро сроком на четыре года. Интерфакс

«Норникель» заключил контракт с VDM Metals

«Норникель» заключил с мировым лидером в производстве никелевых сплавов и спецсталей VDM Metals пятилетний контракт на поставку никеля, сообщила пресс-служба «Норникеля». Цена поставок будет определяться на рыночных условиях. Ведомости

«Уралвагонзавод» займет, чтобы расплатиться с Альфа-банком

Заводы «Уралтрансмаш» и «ЧТЗ-Уралтрак», входящие в «Уралвагонзавод» (УВЗ), намерены занять в Газпромбанке 6 млрд и 8 млрд руб. соответственно для погашения кредитов, привлеченных в 2013–2014 гг. в Альфа-банке. Новые кредитные линии привлекаются на срок до 30 сентября 2021 г. под 13% годовых, говорится в сообщении УВЗ. Совет директоров УВЗ одобрил поручительства по этим кредитам на 11 млрд и 15 млрд руб. соответственно (с учетом процентов и потенциальных штрафов). В этом году Альфа-банк требовал банкротства обоих заводов за просрочку платежей, но в обоих случаях заключал с ними мировые соглашения. Интерфакс