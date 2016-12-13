Акул заботит равноправие

На статью «Топ-менеджеры работают на разрыв» (№ 226 от 1.12.2016, стр. 20)

Executive remuneration – тема очень актуальная сейчас во всех странах с развитыми финансовыми рынками, наибольшее внимание к ней в UK. В России – почти ноль.

Forbes Russia который раз пытается угадать вознаграждение одного CEO из госкомпании, все никак не получается. В Китае ситуация не сильно отличается. Главная проблема – в отсутствии законодательного регулирования в РФ (в части раскрытия информации и др.), оно не соответствует новым тенденциям, и общественному мнению это не сильно интересно. В капиталистических державах, где обитают акулы капитализма, почему-то вопросу executive remuneration (включая его соотношение со средними зарплатами) уделяется куда больше внимания. В 2010-е гг. в UK, ЕС и в многих других юрисдикциях было введено новое регулирование – довольно жесткие требования к раскрытию информации о вознаграждении топ-менеджерам, а также усилена роль акционеров в части одобрения вознаграждения топ-менеджерам. В Швейцарии даже референдум был по данному вопросу.

На примере UK: с 2013 г. публичные компании обязаны вынести на обязательное голосование акционеров политику вознаграждения топ-менеджерам на три года и ежегодно должны выносить на «рекомендательное» одобрение отчеты о вознаграждениях топ-менеджерам за прошедший год (это называется «say on pay rules»).

В US с 2017 г. публичные компании обязаны будут раскрывать соотношение вознаграждения топ-менеджеров с обычными сотрудникам компании. Такое соотношение за 2015 г. составляет для FTSE 100 компаний 147 раз, для US – более 200.

Общался недавно на одной конференции с представителями ЦБ РФ, которые отвечают за новое в стандартах раскрытия информации для публичных компаний, на мой вопрос, планируется ли ввести в РФ что-то похожее на «say on pay rules», ответ «нет».

Александр Жарский, Москва

Хоть Ленин, хоть Спартак

На статью «Нереволюционная ситуация» (№ 231 от 8.12.2016, стр. 06)

Люди всегда по сути те же. Поэтому можете смело сравнить русскую революцию 1917 г. с восстанием Спартака и не ошибетесь в своих параллелях. Но это никак не поможет сделать сколько-нибудь внятный прогноз развития ситуации в России лет на 10.

[Автор статьи Дмитрий] Травин, в сущности, хотел сказать всего лишь одно: верхи пока что могут, да и низы пока что хотят <...> Попытки провести аналогии с царизмом и брежневщиной – это для красного словца (ведь надо о чем-то говорить). Но когда и если в России будут массовые народные волнения, они будут вызваны совсем иными причинами и будут развиваться по иному сценарию, нежели революция-17 и распад-91. Потому что страна совсем другая, мы не понимаем скрытые тенденции дальнейшего развития ситуации в стране и пора бы это уже признать.

Александр Макаров, Москва

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