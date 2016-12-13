Дума осталась без куратора

Замначальника президентского управления внутренней политики (УВП) Сергей Смирнов ушел в отставку, рассказал «Ведомостям» собеседник в Кремле и подтвердил близкий к Кремлю собеседник. Это произошло вскоре после первого аппаратного конфликта между бывшим первым замруководителя администрации президента, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и его кремлевским сменщиком Сергеем Кириенко по поводу доступа в Госдуму сотрудников Кремля. В УВП Смирнов курировал Думу и Совет Федерации и был назначен по представлению Володина перед самым его переходом на Охотный Ряд.

У Смирнова подошел к концу испытательный срок, «он переходит на другую работу, на высокую должность, но вне рамок администрации», пояснил собеседник в УВП, подчеркнув, что Смирнов «освобожден от должности и уволен с госслужбы по собственному желанию». Сам Смирнов на письменные вопросы «Ведомостей» не ответил.

В УВП с должности руководителя аппарата Общественной палаты Смирнов перешел после того, как за несколько дней до сентябрьских выборов в Госдуму неожиданно стало известно об уходе предыдущего куратора Госдумы, Радия Хабирова – старожила УВП, проработавшего в Кремле восемь лет сначала при Владиславе Суркове, а затем при Володине. Как тогда утверждали собеседники «Ведомостей» в УВП, Хабиров получил большой опыт и собирался уйти, чтобы применить его на практике. Но близкий к Кремлю собеседник называл это решение Хабирова вынужденным, а его уход – «серьезной потерей».

Смирнов, будучи близким к команде Володина, продолжил работать в УВП и при Кириенко. Его отставка совпала с урегулированием конфликта между УВП и Думой. Намерение Володина не допускать сотрудников администрации на заседания совета палаты – органа, отвечающего за планирование всей думской работы, заседания которого проводит лично председатель Думы, – не было реализовано, как выяснили «Ведомости». Сотрудники УВП продолжают принимать участие в работе Думы. «То, что такая публичная история вообще произошла, конечно, свидетельствовало о том, что Смирнов не в полной мере справляется. Но разошлись мирно. Об этом говорит то, что ему дали написать заявление по собственному желанию», – полагает собеседник в Кремле. «Сказалась на отставке и громкая история с запретом – с учетом того что сам Смирнов продолжал ходить в Думу, и возросшее напряжение вокруг Общественной палаты (откуда он пришел) после смены ее куратора в администрации», – добавляет близкий к Кремлю собеседник.