Статья опубликована в № 4223 от 13.12.2016 под заголовком: Слова

Владимир Мединский

«В пылу «борьбы» не считается зазорным даже подставить глубокоуважаемую всеми, не в элитах – а в народе уважаемую! – Наину Иосифовну Ельцину».

Министр культуры решительно поддержал критику режиссера Никиты Михалкова в адрес деятельности «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. («История России»)

Алексей Навальный

«Когда доходит дело до прокуратуры, долго интриговавшей насчет того, какое будет обвинение, они просто тупо зачитывают текст 2013 г.».

По словам оппозиционера, на втором процессе по делу «Кировлеса» прокуроры дословно повторили обвинительное заключение по первом делу. («Ведомости»)

Дональд Трамп

«Это был звонок мне. Очень милый. Почему другое государство считает себя вправе говорить, что мне не следовало соглашаться на разговор?»

Избранный президент США, вспомнив о поздравительном звонке с Тайваня, выразил сомнение в том, что США должны придерживаться политики «единого Китая». (Reuters)