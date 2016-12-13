Цифры. Тенденции. События

0,8%

На столько выросло кредитование российских банков в ноябре по сравнению с октябрем (см. график) – до 42,2 трлн руб., сообщил Центробанк. Без учета валютной переоценки показатель не изменился. Кредитование нефинансовых организаций увеличилось на 0,9% (без валютной переоценки – снизилось на 0,1%) – до 31,4 трлн руб., населения – на 0,4% до 10,8 трлн. Просроченная задолженность сократилась по корпоративному портфелю на 0,7%, по розничному – на 0,8%. Ее доля в кредитах нефинансовым организациям снизилась с 6,8 до 6,7%, а по розничным ссудам – с 8,3 до 8,2%. Интерфакс

10,6%

На столько снизилось в октябре по сравнению с сентябрем положительное сальдо внешней торговли до $6,604 млрд, сообщил Центробанк. Экспорт составил $24,904 млрд (на 2,5% меньше, чем в сентябре), импорт – $18,300 млрд (на 0,8% больше). Профицит в январе – октябре составил $69,704 млрд – на 45,7% меньше, чем годом ранее: экспорт снизился на 21,9% до $224,413 млрд, импорт – на 2,7% до $154,709 млрд. Интерфакс

0,5–0,7%

Составит инфляция в декабре, прогнозирует Минэкономразвития, в целом за 2016 г. – 5,5–5,7%. Центробанк на прошлой неделе отмечал, что годовая инфляции снижается в соответствии с его прогнозом, но снижение может оказаться недостаточно устойчивым, кроме того, негативное влияние на инфляционные ожидания оказывает рост цен на молочную продукцию. «Дальнейшему замедлению инфляции и достижению целевого уровня 4% в 2017 г. будет способствовать сохранение Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики», – подчеркивали в Центробанке. Его прогноз по инфляции на 2016 г. – 5,5–6%, но в ЦБ уже заявляли, что по итогам года она может быть ближе к 5,5%. Интерфакс