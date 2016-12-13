Банк «Санкт-Петербург» ведет переговоры о продаже 2,7 га у Таврического сада

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» одобрил сделку по продаже участка на ул. Потемкинской, 2, говорится на сайте раскрытия информации. Стоимость 2,7 га c тремя нежилыми зданиями общей площадью около 13 000 кв. м – не менее 999,9 млн руб., сообщил банк.

Банк получил этот участок в результате несостоявшихся торгов по продаже залогового имущества, сообщила представитель банка Анна Бархатова. Банк ведет переговоры, покупатель не определен, стоимость также не является окончательной, уточняет она. Одобрение сделки и цены необходимо для проведения официальных переговоров с заинтересованными сторонами, добавляет представитель банка.

Бывший владелец участка – бизнесмен Алексей Редозубов, к которому земля перешла после банкротства фирмы «Цветы». Участок арендовало ООО «Потемкинская», в котором у Редозубова было 80% (20% – у СК «Петрополь» Марка Лернера), в 2005 г. компания получила у банка «Санкт-Петербург» кредит в 16 млн евро для строительства бизнес-центра. Компания перестала платить банку, и с учетом процентов долг вырос до 19 млн евро. В июле 2010 г. ООО «Потемкинская» по иску банка было признано банкротом, а участок арестован приставами для продажи с торгов. Земля со зданиями дважды выставлялась на продажу в пользу банка-залогодержателя за 846,8 млн и 719 млн руб., в обоих случаях торги были признаны несостоявшимися. В итоге банк получил землю с дисконтом 25% от первоначальной цены – за 635 млн руб., рассказывала в 2011 г. представитель банка.

В апреле 2011 г. банк стал собственником земли, а в декабре 2011 г. расторг договор аренды с ООО «Потемкинская», говорится в материалах суда. С тех пор арендаторов у участка не было, банк только поддерживал находящиеся на нем объекты в должном состоянии, говорит представитель банка. По ее словам, объекты находятся в зоне охраны и строительство там имеет ограничения, но какие именно – не уточнила.

Участок примыкает к Таврическому саду, находящееся на нем здание и теплицы площадью около 12 000 кв. м не являются объектами культурного наследия, но входят в охранную зону, говорит Редозубов. По его словам, на участке можно построить новые здания в границах фундаментов теплиц, тогда их площадь составит около 24 000 кв. м, если строить здания свободной конфигурации без использования фундаментов, она увеличится до 40 000–50 000 кв. м.

По данным «Петербургской недвижимости», стоимость земли в Центральном районе в среднем составляет от 30 000 руб. за 1 кв. м возможного нового строительства.