«Парнас-М» остается один

Мясокомбинат «ОАО «Парнас-М» прекратил участие в ОАО «Мясоптицекомбинат «Первомайский» и ООО «Агрофизик», сказано на сайте раскрытия информации. По данным «СПАРК-Интерфакса», «Парнас-М» принадлежало 86,31% акций и 100% долей компаний соответственно. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 17 ноября 2014 г. ввел в «Парнас-М» процедуру наблюдения. Неоспариваемые требования кредиторов – 1,9 млрд руб., из них задолженность перед поставщиками – 1,29 млрд руб. и 599 млн руб. долга банку «Санкт-Петербург» без учета процентов, установил суд. Ведомости