Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Ассоциация международной кинопрессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус». Лидером в этом году стал фильм «Ла-Ла Ленд», который претендует на победу в семи категориях, включая номинацию «Лучшая комедия или мюзикл». Его соперниками будут картины «Женщины ХХ века», «Дедпул», «Флоренс Фостер Дженкинс» и «Синг Стрит». Также за «Золотые глобусы» поборются режиссер «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун. Мэрил Стрип, сыгравшая главную роль в картине «Флоренс Фостер Дженкинс», номинирована как «Лучшая актриса», и это уже 30-я номинация в ее карьере. В шести категориях представлен фильм «Лунный свет», который претендует на главную награду в категории «Лучшая драма». Также на награду претендуют «Любой ценой», «Лев», «По соображениям совести» и «Манчестер у моря». Интерфакс

Cirque du Soleil привезет в Сочи шоу «Тотем»

Знаменитый канадский цирк привезет в Сочи шоу «Тотем» режиссера Робера Лепажа, постановку можно будет увидеть с 1 июля по 30 июля 2017 г. во дворце спорта «Большой». «Tотем» стал второй постановкой Лепажа для Cirque du Soleil после стационарного шоу «KA», увидеть которое можно только в Лас-Вегасе. Режиссер шоу канадец Лепаж известен российскому зрителю в первую очередь как театральный режиссер, но он много работал и в авторском кино, и в опере, был режиссером концертных шоу», – рассказали в пресс-службе цирка, отметив, что только один российский город успел войти в гастрольный тур шоу «Тотем» на пути из Японии в Европу. На сегодняшний день «Тотем» увидели более 5 млн человек в девяти странах. Дебютировал он в апреле 2010 г. под собственным Большим куполом. С технической точки зрения шоу изначально ставилось как «гибридное», чтобы его можно было показать и на арене – в данном случае во дворце спорта «Большой». В продажу запущено 3500 билетов на каждое выступление. ТАСС