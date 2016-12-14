Статья опубликована в № 4224 от 14.12.2016 под заголовком: Поможет себе сам

Размещение акций UniCredit должно начаться до конца марта 2017 г. и станет рекордным для итальянского корпоративного сектора, пишет WSJ. Банк хочет привлечь 13 млрд евро, хотя его капитализация в понедельник была менее 16 млрд евро. Помогать с размещением UniCredit будут Morgan Stanley, UBS, BofA Merrill Lynch, JPMorgan и Mediobanca, сообщает Reuters.

UniCredit также готовится секьюритизировать плохие кредиты на 17,7 млрд евро, чтобы продать их инвесторам. К концу июня 2017 г. эти ссуды будут переведены в две компании, контролируемые Fortress Investment Group и Pacific Investment Management Co. (Pimco).

К 2019 г. UniCredit планирует сократить 6500 рабочих мест. С учетом уже объявленных сокращений их общее число составит 14 000 (10% штата банка). За счет этого расходы банка на персонал снизятся на 1,1 млрд евро. UniCredit сократит 944 из 3800 отделений в Италии.

«Мы принимаем меры, чтобы решить проблему наследия в виде плохих кредитов, увеличить рентабельность и стать одним из самых привлекательных европейских банков», – заявил гендиректор UniCredit Жан-Пьер Мюстье. По его словам, «помощь самому себе – это лучший метод».

Проблемы итальянского банковского сектора и смена правительства в стране не повлияют на планы UniCredit, утверждает Мюстье. До конца года Monte Paschi, третий по активам в стране и находящийся на грани коллапса банк, должен привлечь 5 млрд евро.

«Из-за исхода референдума наша бизнес-модель не изменится, – сказал Мюстье FT. – Проблема Monte Paschi будет решена, и к концу года это уже ни на что не будет влиять». В 2019 г. UniCredit рассчитывает заработать 4,7 млрд евро чистой прибыли по сравнению с 1,5 млрд в 2015 г. и увеличить рентабельность капитала до 9%. Капитал первого уровня должен вырасти до 12,5% в 2019 г. по сравнению с сентябрьскими 10,8%. В этом году UniCredit не будет платить дивиденды, но в ближайшие годы надеется возобновить их выплату.

«Судя по резервам, можно было надеяться на большее сокращение плохих кредитов», – отмечают аналитики Jefferies Group. «Поскольку в ближайшее будущее надежд на рост доходов нет, план сфокусирован на снижении расходов и улучшении качества активов и достаточности капитала», – констатирует аналитик Banca Akros Луиджи Трамонтана (цитаты во Bloomberg). UniCredit направит в резервы по плохим кредитам 8,1 млрд евро и единовременно спишет 12,2 млрд евро в IV квартале.

У UniCredit сложная структура капитала, поскольку за последние 10 лет банк потратил на поглощения $60 млрд. Мюстье продает часть активов на 8 млрд евро: управляющую компанию Pioneer Investments, польский банк Pekao и 30%-ную долю в FinecoBank. «Польша сегодня далека от пика по прибыли и стоимости активов», – сказал Мюстье FT, добавив, что сохранит бизнес HBV в Германии, а также операции в Турции и России.

При нынешних требованиях регулятора банкам со сложной структурой работать труднее, говорит Мюстье. По его словам, 90% доходов банк будет зарабатывать в ЕС.