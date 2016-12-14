Татарские банки в кризисе ликвидности

Татфондбанк с 14 по 17 декабря 2016 г. приостанавливает расчетно-кассовое обслуживание клиентов для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности, сообщил банк.

«С 7 декабря банк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паникой в социальных сетях», – говорится в его сообщении. Предправления Татфондбанка Роберт Мусин проводит консультации с правительством Татарстана (основной акционер банка), добавила пресс-служба банка: «План мер по восстановлению финансовой устойчивости банка направлен в ЦБ». Сумма вкладов и остатков на пластиковых картах физических лиц по состоянию на 1 декабря составила 74,4 млрд руб., остатки на расчетных счетах юрлиц и их депозиты – почти 35 млрд руб. Татфондбанк в понедельник ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и выдачу вкладов населению и ввел в офисах режим сокращенного рабочего дня.

О проблемах Татфондбанка на прошлой неделе сообщила газета «Коммерсантъ»: из-за проблем с проведением платежей комитет банковского надзора ЦБ должен рассмотреть вопрос о санации банка. По данным источников «Ведомостей», рассматриваются два основных сценария: санация Татфондбанка и слияние его с другим подконтрольным местному правительству банком – причем оба предполагают участие банка «Ак барс». Президент Татарстана Рустам Минниханов утверждает, что речи о слиянии двух банков не идет. Татфондбанк во вторник не исполнил оферту по биржевым облигациям на сумму 1,86 млрд руб., а также не выплатил накопленный купонный доход на 4,1 млн руб. Агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Татфондбанка до CCC-/C с B/B c негативным прогнозом. Еще один банк в Татарстане – Интехбанк – во вторник ввел лимит в 50 000 руб. на снятие наличных денежных средств в собственных банкоматах из-за «нестабильной ситуации вокруг Татфондбанка». Интерфакс, Ведомости

Греф предрекает банкам триллион прибыли в 2017 г.

Cбербанк в 2017 г. может увеличить корпоративное кредитование на 5–6%, розничное – так же или на 1–2 процентных пункта больше, сообщил президент банка Герман Греф на Международном экономическом форуме в Москве. По его словам, финансовые результаты Сбербанка в 2017 г. будут лучше, чем в этом году. Греф полагает, что российский банковский сектор в 2017 г. получит больше прибыли, чем в 2016 г.: она может приблизиться к 1 трлн руб., «если ничего экстраординарного не случится». «Все может вмешаться <...> есть много факторов таких, которые повлияют на макроэкономику, в том числе которые сегодня еще предсказанию не поддаются», – сказал он, назвав среди возможных факторов развитие отношений Москвы с новой администрацией США. Интерфакс, Reuters