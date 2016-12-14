В онлайн-кино должна быть конкуренция

Ограничение иностранного участия на рынке онлайн-кинотеатров однозначно приведет к сокращению числа участников рынка, заявила начальник управления регулирования связи и IT Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева на обсуждении проекта закона в комитете Госдумы по информполитике 13 декабря. ФАС, по ее словам, не призывает отказаться от этой нормы, если речь идет о национальной безопасности, но призывает депутатов определиться, важна ли для страны конкуренция на этом рынке. «С одной стороны, мы пишем разные дорожные карты о привлечении в страну иностранных инвестиций, а другой рукой, получается, вводим нормы, которые эти инвестиции ограничивают», – объясняет Заева.

Речь идет о законопроекте, разработанном Медиа-коммуникационным союзом (МКС). В него входят крупнейшие операторы связи и медиахолдинги – «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа» и др. Одна из основных идей законопроекта – ограничить иностранное владение видеосервисами, работающими в России: иностранцы смогут владеть не более чем 20% таких компаний.

В последней версии документа, внесенной в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым, для ограничения сделаны исключения: оно не будет распространяться на стратегические компании, на объекты международных соглашений или тех, кому специальное разрешение выдала правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

По словам Заевой, чтобы механизм с комиссией заработал, придется править соответствующий закон; сейчас комиссия лишь одобряет сделки, а не выдает разрешения на ведение деятельности в России. Но в целом наличие исключений из закона непонятно, говорит Заева: если закон принимается, его требования должны распространяться на всех игроков рынка. В текущей версии проекта из-под действия закона выведены сервисы с пользовательским контентом – например, YouTube и «В контакте».

«Самое востребованное видео – это пользовательский контент, а мы на него ограничения не распространяем. Тот же видеосервис YouTube абсолютно неподконтролен, о какой национальной безопасности можно говорить», – удивляется Заева.

Луговой объяснил введение ограничений иностранного владения для онлайн-кинотеатров вопросами национальной и экономической безопасности страны. Чем государству мешают иностранцы, владеющие такими проектами, он четко объяснить не смог. Он добавил, что они влияют на общественное мнение: например, реклама, которая там размещается, «может иметь разную направленность». В ответ на это директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сообщил, что легальные кинотеатры размещают рекламу только от официальных селлеров – Gazprom-Media Digital и IMHO Vi. Директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина добавила, что такие сервисы могут влиять на выбор пользователя тем, какой именно контент они размещают на главной странице сайта.

«Мы пытаемся регулировать область, которая еще не построена. Если мы ее зарегулируем слишком рано, то мы ее и не построим», – заявила управляющий партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. Baring Vostok, по ее словам, за последние пять лет инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi.ru $100 млн и сейчас эта инвестиция попадет под ограничение.

Онлайн-кинотеатры – очень рискованные инвестиции, все сервисы еще убыточны и вкладывать в них деньги соглашаются только иностранные инвесторы, продолжает Ивашенцева. По ее мнению, государству следует найти механизм, который бы способствовал росту российского бизнеса в этом сегменте, иначе рынок останется в руках крупнейших продавцов контента – Google и Apple, для которых этот законопроект создает привилегированные условия. Законопроект кажется избыточным и лишь затрудняющим работу российских сервисов и развитие онлайн-кинотеатров в целом, добавляет представитель «Яндекса».

Руководитель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин предложил создать при комитете рабочую группу и там решить, имеет ли этот законопроект право на существование.