Больше денег на льготные кредиты аграриям

Господдержка льготного кредитования агропромышленного комплекса в России в 2017 г. увеличена с первоначальных 5 млрд до 21 млрд руб., сообщил министр сельского хозяйства страны Александр Ткачев. Как уточнил представитель Минсельхоза, из 21 млрд руб. 11 млрд пойдут на инвестиционные кредиты, 10 млрд – на краткосрочные. Интерфакс

Кубань недостаточно борется с чумой

Власти Краснодарского края неэффективно предотвращают распространение африканской чумы свиней (АЧС), сообщил Россельхознадзор. Ведомство утверждает, что при выявлении очагов заболевания и инфицированных объектов Россельхознадзор «незамедлительно направлял представление на наложение карантина в администрацию Краснодарского края», но постановления подписывались с задержкой. «В результате таких задержек мероприятия, направленные на ликвидацию очагов АЧС, а также на предотвращение распространения АЧС, проводятся не в полной мере и недостаточно эффективно, что может повлечь дальнейшее распространение заболевания», – говорится в сообщении. Власти Краснодарского края отказываются вводить карантин на всей территории региона, как просили Минсельхоз и Россельхознадзор, посетовал Россельхознадзор. ТАСС

«Ашан» потратит до 30 млрд руб. в России

Французский ритейлер «Ашан» планирует инвестировать в России по 20–30 млрд руб. в год и давно перестал чувствовать влияние санкций, рассказал президент российского подразделения «Ашана» Жан-Пьер Жермен. Представитель «Ашана» уточнил, что в 2016 г. компания инвестировала около 20–22 млрд руб. В 2017 г. «Ашан» собирается открыть 10 гипермаркетов и 20–30 супермаркетов. За 2016 г. компания откроет 10 гипермаркетов и 30 небольших магазинов. Reuters