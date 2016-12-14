Продажа «Роснефти» не повлияет на рубль

Сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти» не повлияет на стабильность рубля, считает зампред правления Сбербанка Александр Морозов. По его словам, рост спроса на рубль традиционно характерен для конца ноября и декабря, но сейчас он находится на очень низком уровне. Самому Сбербанку не предлагали участвовать в финансировании сделок по приватизации «Роснефти», сообщил президент Сбербанка Герман Греф. По его словам, инвесторы также не обращались в банк. Интерфакс

«Лукойл» больше не покупают

Владельцам «Лукойла» больше не предлагают продать компанию после многочисленных отказов, сообщил президент и крупнейший совладелец компании Вагит Алекперов. «Очень много предложений поступало к нам продать нашу компанию, объединиться как на территории России, так и за пределами Российской Федерации, – сказал он. – Мы считаем, что мы сохраним свою стратегию развития как публичная энергетическая компания». Алекперов добавил, что последние предложения поступали года три назад: «После наших неоднократных отказов предложений продаться не поступает». Интерфакс

10% «Сибура» будут скоро проданы

Фонд Шелкового пути и China Development Bank скоро купят 10% акций «Сибура», сообщил предправления российской компании Дмитрий Конов. Он не сказал, кто из акционеров компании сократит свою долю. ТАСС

Лисин продал 1,5% НЛМК за $153 млн

Fletcher Group Holdings Владимира Лисина продала GDR Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) на $124,2 млн и акции на $28,9 млн, сообщила компания. Всего был продан пакет, эквивалентный 1,5% акций НЛМК. Он размещался Goldman Sachs среди институциональных инвесторов в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Сумма сделок составила $153,1 млн. Интерфакс

«Транснефть» подала иск из-за разрушенного причала в Приморске

«Транснефть» подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области против владельцев танкера, повредившего причал в порту Приморска, сообщил представитель компании Игорь Демин. «Арест судна по суду в обеспечение ущерба заканчивается завтра. Сегодня мы подали исковое заявление против владельцев танкера на сумму 3,379 млрд руб. В связи с этим ожидаем продления ареста судна», – сказал он. ТАСС