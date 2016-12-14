Цифры. Тенденции. События

60 млрд руб.

На такую сумму Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства выдаст гарантий и поручительств малым и средним предприятиям в 2017 г., сообщает пресс-служба корпорации. Однако процедура отбора и удовлетворения заявок изменилась. В начале 2016 г. корпорация внедрила так называемый корпоративный канал. Речь идет об отборе приоритетных проектов малого и среднего бизнеса в различных регионах с объемом кредитования не менее 200 млн руб., которые получили поддержку региональных властей, федеральных органов или общественных организаций. Через этот канал в 2016 г. было выдано гарантий на 1,72 млрд руб., сообщил представитель корпорации. В 2017 г. поддержка проектов, отобранных в корпоративном канале, составит 26,4 млрд руб., т. е. 45% общей финансовой помощи корпорации малому и среднему бизнесу. ТАСС

Долги по зарплате в Заполярье растут

В Мурманской области сложилась тяжелая ситуация с задолженностью по заработной плате, затронувшая и военные предприятия, рассказал первый заместитель прокурора Заполярья Александр Саблин. На 1 декабря долги в Мурманской области составили почти 260 млн руб., сообщил он. Самые проблемные должники – предприятия-банкроты «Ковдорслюда», Беломорская нефтебаза, морской порт Витино. По словам Саблина, на предприятиях, подведомственных Минобороны, долги составляют около 34 млн руб.Интерфакс

855 529 безработных

Зарегистрировано на 7 декабря 2016 г. в службах занятости, это почти на 1% больше, чем на конец ноября, сообщает Минтруд. Годом ранее этот показатель составлял 948 700 человек. Рост численности безработных отмечен в 57 регионах, тогда как в 25 регионах безработица снизилась. Интерфакс