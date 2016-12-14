Мигранты против мигрантов

На статью «Против истории» (№ 234 от 13.12.2016, стр. 06)

Есть еще одна проблема с легализацией, и она, возможно, проявилась в ходе выборов: в США много не только нелегальных, но и легальных иммигрантов, стать которыми не так просто, – так вот, есть ощущение, что многие из них, включая, возможно, даже и бывших мексиканцев, могли проголосовать за Трампа, потому что были возмущены желанием демократов легализовать нелегалов (типа «почему мы должны были пройти все круги ада, чтобы легализоваться, а этим пронырам всё достанется за красивые глазки?»).

Дмитрий Салтанов, Москва

Короткие мысли

На статью «Короткие волны» (№ 233 от 12.12.2016, стр. 06)

Не сомневающийся в своем величии исследователь вряд ли размышлял о том, что ускорение истории не может продолжаться бесконечно, что огромную роль в ее разворачивании играют демографические процессы, что ось мирового развития впервые за 500 лет уходит за пределы европейской цивилизации.

Рост численности человечества был крайне медленным до начала XIX в., затем стал экспоненциальным, но в реальности это режим с обострением, как показал еще 20 лет назад С. П. Капица. С началом XXI в. темпы роста населения планеты стали снижаться, к середине столетия население стабилизируется на отметке 10–11 млрд человек, после чего начнет очень медленно сокращаться. Темпы научно-технического прогресса тоже будут замедляться хотя бы в силу старения населения.

Серьезнее научных этические ошибки, допущенные, на мой взгляд, А. Рубцовым. Можно считать, что Россия проиграла конфронтацию с Западом, но нельзя обвинять двух высокопрофессиональных исследователей в «деликатном сервилизме», да еще назвав А. Миллера и Ф. Лукьянова «молодыми авторами», хотя им 57 и 48 лет соответственно. Их доклад написан с добротной научной основательностью, чего нельзя сказать о критикующей его статье.

Политологи, наблюдавшие подготовку референдума по Brexit в натуре, были потрясены высокомерием, с которым противники Brexit третировали его сторонников. Урок не пошел впрок Х. Клинтон, которая называла сторонников Д. Трампа убогими. Если его не усвоят и наши либеральные мыслители, у будущего российского Трампа будет избыток советников, готовых служить ему даже на общественных началах, чтобы доказать таким, как А. Рубцов, что они напрасно нас недооценивают как граждан и профессионалов.

Вячеслав Шупер, Институт географии РАН

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