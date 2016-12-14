Статья опубликована в № 4224 от 14.12.2016 под заголовком: Слова

Сергей Лавров

«Они надеялись, что сотрудничать с экстремистами [в Сирии] можно, если цель является общей – цель свержения режима Башара Асада».

Министр иностранных дел считает обвинения западных лидеров в адрес России следствием «безысходности и неспособности урезонить тех, кого они подпитывали». («РИА Новости»)

Сергей Аксенов

«Мы готовы даже закрывать информацию, в том числе о персоналиях и т. д., нужно понимать сложности международной обстановки».

По словам главы Крыма, власти республики готовы всячески помогать любым инвесторам, опасающимся пострадать из-за западных санкций. (ТАСС)

Игорь Конашенков

«В качестве живого щита террористы удерживали более 100 000 человек. Все они при первой же возможности покинули этот анклав».

Представитель Минобороны России назвал заявления западных политиков о 250 000 жителей Восточного Алеппо «русофобским пустозвонием». («Ведомости»)