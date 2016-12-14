Цифры. Тенденции. События

1,2%

На столько выросли потребительские цены в Великобритании в ноябре в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны, это рекордные темпы с октября 2014 г. Относительно октября цены повысились на 0,2%. Данные указывают на растущее инфляционное давление в Великобритании, вызванное падением курса фунта стерлингов и ростом цен на топливо. Интерфакс

Пенсионный спор

Минфин рассчитывает до конца года договориться с социальным блоком правительства по принципиальным разногласиям в новой системе пенсионных накоплений (система индивидуального пенсионного капитала), сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Представители социального блока неоднократно выступали против автоматической подписки граждан на формирование индивидуального пенсионного капитала, против предоставления стимулирующих льгот по платежам во внебюджетные фонды, а также предлагали ввести гарантирование не только суммы пенсионных накоплений, но и минимальной доходности. По словам Моисеева, если решения будут приняты в декабре-январе, то есть шанс внести законопроект во время весенней сессии Госдумы в 2017 г. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что тогда есть шанс на принятие законопроекта в первом чтении в осеннюю сессию. «Концептуально у нас есть разногласия по автоматическому вхождению в эту систему индивидуального пенсионного капитала. Такая система должна быть сугубо добровольной и не обременять существующую солидарную пенсионную систему», – сказал замдиректора департамента развития пенсионного обеспечения Минтруда Дмитрий Беловалов. Интерфакс

6,2%

На столько выросло промышленное производство в Китае в ноябре, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны. С начала года промпроизводство повысилось на 6%. Розничные продажи в Китае в ноябре подскочили на 10,8% относительно того же месяца предыдущего года, в октябре рост составил 10%. С начала года розничные продажи в КНР выросли на 10,4%. Интерфакс