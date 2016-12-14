Кандидат онлайн

Алексей Навальный намерен баллотироваться в президенты России в 2018 г. Кремлю его участие в выборах могло бы быть полезно, но вряд ли Кремль на это решится

Оппозиционер Навальный планирует идти на выборы самовыдвиженцем, ему нужно будет 300 000 подписей. Сбор средств на кампанию через интернет-кошельки уже стартовал. Также Навальный поставил цель собрать 100 000 наблюдателей. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, в первую очередь предстоит решить организационные задачи: зарегистрировать на сайте 300 000 человек, которые будут готовы подписаться за выдвижение, чтобы, когда начнется кампания, подписи можно было собрать быстро, и включить сторонников в информационную работу. Поэтому объявление о выдвижении и было сделано за год с лишним до выборов, поясняет она: «Суд по делу «Кировлеса» ни при чем. Это заявление все равно было бы сделано, поскольку в Конституции есть запрет на участие в выборах только для тех, кто находится в местах лишения свободы». За шесть часов вторника было собрано 1,8 млн руб., общий бюджет кампании планируется в 1 млрд руб., говорит Ярмыш.

Право участвовать в выборах Навальный вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение (началось на прошлой неделе). Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему он осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, как в Кремле относятся к выдвижению Навального, ответил: «Никак». Другие чиновники были разговорчивее, но на условиях анонимности.

«Участие Навального интриги в кампанию не добавит. Единственной интригой будет то, какой процентный порог он сможет преодолеть, но на самом исходе выборов его участие никак не скажется», – уверен высокопоставленный федеральный чиновник. Заявление Навального – это попытка давления на кировских судей, думает он: «Видимо, ему хочется сформировать у них ощущение, что они судят не человека, которого обвиняют в банальном выводе активов, а кандидата в президенты».

Навальный хочет перевести возможность нового приговора в политическую сферу, согласен бывший федеральный чиновник.

«Рисков от его участия в выборах больше, ибо он не политик, а медиакиллер: зачем подставлять президента под шквал его критики?» – продолжает бывший федеральный чиновник. Одно дело – экспериментировать с мэром на выборах в Москве в 2013 г. и совсем другое – с президентом, уверен он: «Нужно просто пойти на выборы с нормальной линейкой кандидатов и победить красиво и с хорошим результатом. Явку можно обеспечить и без Навального».

На совещаниях первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко с экспертами обсуждался конкурентный сценарий выборов-2018, способный поднять явку и создать интригу, напоминает близкий к Кремлю собеседник: «Очевидно, что это попытка его реализации. Навальный был полезен в межэлитных войнах, может быть полезен и на выборах».

Мечты, популизм и разумное Навальный опубликовал и предвыборную программу. В ее экономической части он предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 25 000 руб., освободить от налогов индивидуальных предпринимателей, субсидировать ипотечные ставки. На сверхдоходы будет отдельный налог, а олигархи должны заплатить разовый налог за приватизацию 1990-х. Политической изоляции необходимо противопоставить сближение с Европой, а для Средней Азии и Закавказья – ввести визы. Приоритетами бюджета должны стать здравоохранение, образование и дороги. Нужно дать регионам больше самостоятельности и оставлять им больше налогов.

Частично эти предложения похожи на предвыборную программу ЛДПР: повышение МРОТа до 20 000 руб. и освобождение начинающих предпринимателей от налогов на два года.

Чтобы вызвать доверие, любая программа должна быть финансово обоснована, говорит директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова: «Иначе это просто мечты». Часть программы, безусловно, правильная – например, изменение приоритетов госрасходов, оценивает она. Повышение МРОТа – самое слабое место: зарплаты связаны с производительностью, без ее роста повышение зарплат выльется только в рост безработицы. Нужно думать, что сделать для роста экономики, а не как и что лучше поделить, советует она. По мнению руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, в программе есть лозунги, правильные частично: чтобы увеличить расходы на медицину, надо сказать, за счет чего, без этого подобное утверждение экономически бессмысленно. Есть заявления, которые непонятно как реализовывать, например налог на несправедливую приватизацию, продолжает Гурвич. И есть чистый популизм – например, повышение МРОТа красиво выглядит, но в реальности приведет к ликвидации целых отраслей, которые при таких зарплатах станут нерентабельны. На III квартал 2016 г. 25 000 руб. примерно соответствуют медианной зарплате в России (половина работающих получает меньше, половина – больше). Свернуть Прочитать полный текст

Участие Навального может повысить явку и сделать кампанию интереснее, но только если это не будет риском для власти, т. е. если рейтинги будут держаться на нынешнем уровне, считает замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Его участие может быть использовано для легитимации нового или «старого нового» президента».

Навальный сформировал собственную повестку, если дело «Кировлеса» завершится не в его пользу, он сможет заявить, что оно политически мотивировано, поскольку он главная угроза для режима, полагает политолог Константин Калачев: «Шансов на выборах у него нет. Но если демократический кандидат набирает больше 5%, то это дает ему моральное право выступать как электоральный паровоз. А Навальный молод и может позволить себе подождать». Ни одной стоящей перед властью задачи вроде повышения явки или легитимации выборов это не решит, уверен Калачев: «Выборы будут носить референдумный характер независимо от состава участников. Главное – обеспечить явку. Сторонников у Навального мало, а вот часть сторонников Путина он может деморализовать, негативная повестка может перебить все остальное». В любом случае участие Навального в выборах – это угроза для Кремля, резюмирует Калачев: «Если он повысит свою капитализацию как политика, то с ним нужно будет считаться. А это вопрос стратегического планирования администрации президента, такого кандидата за пояс не заткнешь, нужно будет что-то предложить. Поэтому пока в его допуске больше минусов, чем плюсов».

У демократов уже есть два кандидата в президенты – Навальный и Григорий Явлинский, но у второго партия и ему нужно собрать лишь 100 000 подписей, напоминает политолог Евгений Минченко: «У Навального же есть известность и инерция выборов 2013 г., где он получил 27%. Навальный сегодня заявил себя фигурой, равной Явлинскому, а не Путину». В 2013 г. жесткие действия властей против Навального предпринимались намеренно, чтобы раскачать его как альтернативу Собянину для его ослабления, говорит эксперт: «Сейчас же задача политически накачать Навального не стоит, нет тех, кому это было бы выгодно».

Выдвижение Навального выгодно и для власти, и для общественности, возражает политолог Александр Кынев: «О победе речи не идет, но легитимность выборов повышается, как и явка». Власть считает, что процесс может выйти из-под контроля, и боится рисковать, полагает эксперт: «Навальный воспринимается как самостоятельная фигура, он может быть плохо управляемым и выйти за флажки того результата, который был бы им комфортен. Хотя, учитывая ситуацию в стране, вряд ли эти страхи могут воплотиться». Плюсом же для общественности может стать шанс появления реальной демократической партии, говорит Кынев: «Главными проигравшими становятся старая демократическая и думская оппозиция – они привыкли к скучным кампаниям, новые лица для них риск. Навальный же контратакует, теперь все действия в отношении его будут восприниматься через это заявление».

Навальный выбрал лучшее время для своего заявления, считает политолог Глеб Павловский: «Он становится фигурой не локального, а международного масштаба. С точки зрения мировых СМИ, он первый заявленный кандидат в президенты». Навальный воспринимается уже не как человек внутри оппозиции, а как отдельная величина, которая соотносится с Путиным, и он будет рискованным противником для всех, кроме нынешнего президента, полагает Павловский: «Тем, кто нелоялен власти, смешно говорить о ее легитимности, для тех, кто власть поддерживает, тоже вопрос легитимности не стоит. Путин терпеть не может непрогнозируемого риска, а соревноваться с популистом – как раз такой риск».