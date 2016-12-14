Суд за образование

Московский арбитражный суд 13 декабря удовлетворил ходатайство Европейского университета (ЕУСПб) о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия распоряжения Рособрнадзора, который 7 декабря приостановил лицензию ЕУСПб на ведение образовательной деятельности, говорится на сайте университета. Представитель московского арбитражного суда подтвердила, что суд вынес такое определение.

Решение позволит университету вернуться к нормальной работе до рассмотрения по существу иска об оспаривании предписания Рособрнадзора от 16 сентября 2016 г., сообщает его представитель. Следующее заседание суда назначено на 11 января.

Поводом для отзыва лицензии стала внеплановая проверка в июле этого года. По ее итогам регулятор обнаружил 120 нарушений, рассказывал «Ведомостям» ректор ЕУСПб Олег Хархордин. По его словам, после работы над их устранением нарушений осталось 32, а затем всего три, говорит Хархордин. Причиной замораживания лицензии стали несвоевременная аттестация сотрудников, а также недостаточный квалификационный состав преподавателей факультетов политологии и социологии, цитирует ТАСС начальника управления надзора и контроля за образовательными организациями Рособрнадзора Сергея Рукавишникова.

Что такое ЕУСПб Европейский университет был учрежден в 1994 г., с 1996 г. работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. В нем есть факультеты антропологии, истории, истории искусств, политических наук и социологии, экономики. В попечительский совет входят экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В вузе обучается около 250 человек, из них около 30 – иностранцы.

ЕУСПб пытался оспорить результаты проверки в мировом судебном участке № 201 Центрального района, а затем в Дзержинском районном суде, но обе инстанции встали на сторону Рособрнадзора. По словам Хархордина, было направлено письмо президенту Владимиру Путину, а в пятницу прошло совещание с представителями Рособрнадзора у вице-премьера Ольги Голодец. Ректор напомнил, что с октября 2015 г. вуз не получает иностранного финансирования и существует только на деньги собственного эндаумент-фонда (по данным «СПАРК-Интерфакса», его активы – 1,5 млрд руб.), доходы от научной деятельности и средства российских меценатов и российских фондов. Повышенное внимание контролирующих органов, по его мнению, могла вызвать информация о том, что вуз намерен отремонтировать историческое здание на Гагаринской улице. Стоимость реставрации в рамках проекта приспособления старого дворца под современные образовательные нужды, по его словам, составит 700 млн руб., а весь проект будет стоить еще дороже и осуществляться без использования государственных средств.

Образовательную деятельность вуз пока не ведет. Она будет возобновлена после того, как Рособрнадзор на основе решения суда выпустит соответствующее распоряжение, говорит представитель ЕУСПб. В Рособрнадзоре на запрос «Ведомостей» вчера не ответили. Как только определение о принятии обеспечительных мер будет опубликовано на официальном сайте картотеки дел арбитражных судов, образовательный процесс может начаться и не обязательно ждать документы из Рособрнадзора, считает партнер юридического бюро «Григорьев и партнеры» Александр Григорьев. Вряд ли обоснование для принятия обеспечительных мер изменилось, но то обстоятельство, что дело приобрело политическую окраску, вполне могло повлиять на суд, предполагает юрист.

Во время приостановки лицензии вуз может заниматься научной деятельностью, вести научно-исследовательские семинары, а его сотрудники – публиковать научные статьи, говорил Хархордин.

В апреле 2016 г. Рособрнадзор уже предъявлял претензии к ЕУ и приостанавливал действие его государственной аккредитации, но в мае возобновил ее действие, посчитав предписание исполненным. «Горы бумаг и бессонные ночи десятков людей – вот чего стоило вернуть аккредитацию после приостановки в апреле и продолжить деятельность», – вспоминает на своей странице в Facebook профессор факультета антропологии ЕУ Илья Утехин.