Статья опубликована в № 4224 от 14.12.2016 под заголовком: «Трансстрой» вышел из депо

Администрация Петербурга расторгла с АО «Корпорация «Трансстрой» контракт на строительство электродепо «Южное», следует из документов на сайте госзакупок. Основанием стало решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). В «Трансстрое» отказались комментировать ситуацию.

Чиновники направили «Трансстрою» уведомление о расторжении контракта 1 декабря. В соответствии с законом в течение 10 дней «Трансстрой» должен был предоставить данные об устранении нарушений, но они не поступили, говорит представитель КРТИ.

Подрядчик сорвал сроки выполнения работ по строительству административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта мотовозов и автомобилей, устройству дренажа для здания отстойно-ремонтного корпуса и др., говорится в уведомлении Смольного. По ряду объектов работы не начинались либо выполнены в незначительном объеме или некачественно. На 1 декабря по контракту выполнены работы на 3,1 млрд руб., сумма не погашенных подрядчиком авансов составила 360 млн руб. На завершение строительства будет объявлен новый конкурс, говорит представитель КРТИ, не уточняя условий и сроков.

Конкурс на строительство электродепо «Южное» стоимостью 6,6 млрд руб. «Трансстрой» выиграл в июне 2014 г. По его условиям к 2018 г. компания должна была построить на 35,6 га депо с комплексной инфраструктурой. В конкурсе также участвовало ОАО «Метрострой», но проиграло «Трансстрою» по критерию «обеспеченность кадровыми ресурсами», следует из протокола торгов. «Метрострой» может принять участие в конкурсе на завершение строительства, говорила его представитель в начале декабря.

«Трансстрой» просил город увеличить стоимость контракта, так как с момента его подписания цены на стройматериалы и комплектующие серьезно выросли, но КРТИ счел аргументы безосновательными.

Это был последний действующий госконтракт «Трансстроя» в Петербурге. В июле власти Петербурга расторгли с «Трансстроем» контракт на строительство стадиона на Крестовском острове из-за нарушения сроков работ. Строительство стадиона завершает «Метрострой». Сдача объекта запланирована на 26 декабря.