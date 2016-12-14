Сбербанк увеличил прибыль

Северо-Западный Сбербанк в 2016 г., по предварительным данным, увеличит активы на 7% до 1,6 трлн руб., сообщил предправления банка Дмитрий Курдюков. По его словам, объем размещенных в банке средств корпоративных и частных клиентов вырос на 10% до 1,41 трлн руб., в том числе в Петербурге – на 10% до 864 млрд руб., кредитный портфель вырос на 4% до 881 млрд руб., в том числе в Петербурге – на 6% до 281 млрд руб. Ипотечный портфель банка составит по итогам года 198 млрд руб., в том числе в Петербурге – 137 млрд руб. За 11 месяцев 2016 г. банк выдал на Северо-Западе 65 млрд руб. ипотечных кредитов, в Петербурге – 48,1 млрд руб. Годовая прибыль банка составит более 54 млрд руб., на 14% больше, чем в 2015 г., прогнозирует Курдюков. Ведомости

Офисный бум

В этом году в Петербурге будет введено в эксплуатацию 260 000 кв. м офисных площадей, а поглощение составит около 250 000 кв. м. Это рекордные показатели за последние семь и восемь лет соответственно, но в следующем году может быть завершено около 200 000 кв. м проектов, говорит гендиректор петербургского офиса Colliers Андрей Косарев. Вакантными остаются 10% площадей в классе А и 12% в классе В. Ведомости

Депозит под 10%

Комитет финансов Петербурга вчера разместил на депозит на шесть дней 5 млрд руб. под 9,99% годовых. На аукцион по размещению 5 млрд руб. на 7 дней не было заявок по удовлетворяющим вкладчика ставкам, комитет разместил эту сумму в режиме депозитных торгов, средневзвешенная ставка – 9,75%. Ведомости