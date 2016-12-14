Цифры. Тенденции. События

Сбербанк может начать сокращения персонала

Группа Сбербанка в 2017 г. может сократить штат примерно на 8%, рассказал «Интерфаксу» участник телефонной конференции Сбербанка с аналитиками. По словам источника, руководство банка не уточнило, какие именно специалисты могут быть уволены. Топ-менеджмент пояснил, что кредитный институт по-прежнему заинтересован в IT-специалистах и аналитиках, занимающихся исследованием банков. Интерфакс

Врачей будут учить онлайн

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в этом году был создан портал непрерывного медицинского интернет-образования, на котором размещено около 6000 образовательных программ, в том числе 2000 для врачей первичного звена. На будущий год количество программ вырастет до 10 000–15 000. Образовательное направление выбирают сами врачи – по каждому из трех учебных модулей: теоретической подготовки, работы в симуляционно-тренинговом центре, а также стажировки на рабочем месте. По словам Скворцовой, сейчас порталом пользуется 35 000 врачей (всего в России работает около 700 000 врачей). Кроме того, говорит она, в этом году подготовлено 548 интерактивных модулей, которые позволяют повышать квалификацию и определять степень усвоения знаний. Интерфакс