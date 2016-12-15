Crispian докупила акции «Норникеля»

«НН-инвест» («дочка» ГМК «Норникель») реализовал принадлежащие ему 0,79% акций материнской компании, сообщил «Норникель». У «НН-инвеста» не осталось акций в «Норникеле». Покупатель – Crispian, аффилированная с Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG совладельцев Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, она увеличила свою долю с 5,5 до 6,3%. Сумма сделки – $158 млн. ИНТЕРФАКС

«Аэрофлот» не хочет становиться акционером новой «Трансаэро»

«Аэрофлот» не будет конвертировать долг «Трансаэро» в акции новой авиакомпании, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев телеканалу «Россия 24». Гендиректор банкротящейся «Трансаэро» Александр Бурдин предложил банкам-кредиторам конвертировать долг «Трансаэро» в акции новой авиакомпании, чтобы за счет ее операционной деятельности вернуть часть средств. «Аэрофлот» заявлял, что «Трансаэро» должна ему 17 млрд руб., Савельев в среду назвал сумму в 10 млрд руб. Общий долг «Трансаэро» оценивается в 250 млрд руб. Ведомости

Апелляционный суд поддержал «Газпром» в споре с ФАС

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 3 октября отклонил жалобу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нарушениях «Газпрома» при закупке стальных электросварных труб большого диаметра на сумму почти 12 млрд руб. ФАС установила, что к участникам закупки предъявляется целый ряд избыточных требований, которые могут приводить к ограничению конкуренции. ИНТЕРФАКС

Структуры владельца ММК Рашникова добились замораживания активов Чигиринского

Окружной суд Никосии (Кипр) постановил взыскать $133,8 млн в пользу компании Snapbox Holdings, бенефициары которой – главный владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников и его партнер Надер Надер, следует из материалов суда. Ответчиками по иску выступают лично основатель девелоперской компании «Снегири» Александр Чигиринский, а также структуры Folsten Holdings, Frental Developments, S&T Equity (головная компания группы «Снегири»), ООО «Сити палас» и его гендиректор Марат Акчурин. ИНТЕРФАКС

Выручка «Уралкалия» упала до $1,7 млрд

Выручка «Уралкалия» по МСФО за девять месяцев снизилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,684 млрд, сообщила компания. Чистая задолженность составила $5,705 млрд по сравнению с $5,832 млрд на конец первого полугодия. Продажи хлористого калия сократились на 6% до 8 млн т при падении производства на 9% до 7,9 млн т. ИНТЕРФАКС