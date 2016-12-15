Меткомбанк сменил акционеров

Меткомбанк, 99,98% акций которого контролировал бизнесмен Виктор Вексельберг, сменил акционеров. В число бенефициаров вошли партнеры Вексельберга и топ-менеджеры ГК «Ренова». Формально это пять кипрских компаний, подконтрольных Борису Герцу, Дмитрию Иванову, Владимиру Кремеру. Среди новых акционеров банка также компании 10 человек, входящих в правление ГК «Ренова» или в число акционеров группы. Интерфакс

Ставки по вкладам вернулись в 2014 г.

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях банков топ-10, привлекших максимальный объем вкладов, в первой декаде декабря снизилась с 8,64 до 8,49% годовых. Это минимальный уровень с третьей декады марта 2014 г., когда она составляла 8,47%. С начала 2016 г. ставка снизилась на 1,61 п. п. с 10,1% в третьей декаде декабря 2015 г. Интерфакс

АСВ требует 25 млрд руб. с экс-руководства Мастер-банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей Мастер-банка Бориса и Александра Булочников, Галины Нагаевой, Александра Киселева и Владимира Орлова в размере 24,6 млрд руб. Суд назначил заседание на 16 февраля 2017 г. Интерфакс