РАО ищет помощь у медиахолдингов

РАО хочет, чтобы им управлял государственный медиахолдинг. Переговоры уже ведутся с рядом медиахолдингов, в частности с НМГ

Авторский совет Российского авторского общества (РАО) планирует попросить помощи у президента России Владимира Путина, заявил в среду президент совета РАО Игорь Матвиенко. Совет одобрил текст письма, в котором авторы будут просить президента «придумать для РАО такую форму, чтобы в ней была государственная составляющая». Письмо будет отправлено в ближайшее время, обещает Матвиенко.

При этом речь не идет о схеме огосударствления сферы коллективного управления правами, предложенной ранее Минэкономразвития, говорит Матвиенко. Эта схема предполагает преобразование авторских обществ в государственно-правовые компании, менеджмент которых выбирается правительством, а расходование средств контролирует Счетная палата. Само РАО предлагает другую схему – чтобы организацией управляла крупная медиакомпания, в капитале которой тем или иным образом участвует государство или госкомпании. Переговоры с рядом медиахолдингов уже ведутся, говорит Матвиенко, не раскрывая деталей. Его знакомый уточняет: среди тех, с кем идут переговоры, – «Национальная медиа группа» (НМГ), ВГТРК или «Первый канал».

Представитель НМГ подтверждает, что руководство РАО обратилось к ним за помощью в создании прозрачной системы сбора и распределения авторских вознаграждений: «Мы обсуждаем поступившее предложение, никаких решений пока не принято».

Вряд ли кто-то из крупных медиахолдингов ведет серьезные переговоры с РАО, хотя какие-то предложения со стороны самого авторского общества могут быть, говорит источник в одном из этих холдингов. Вокруг РАО сейчас развивается некрасивый конфликт, и маловероятно, что медиакомпании захотят влезать в эту ситуацию. Тем более что, судя по всему, РАО весьма непрозрачная с финансовой точки зрения организация и, прежде чем вмешиваться в ее работу, любой холдинг захочет получить детальный аудит за последние годы, которого, очевидно, нет, продолжает собеседник «Ведомостей». Кроме того, для холдингов управление авторскими правами – совершенно непрофильная история, добавляет он.

Источник в крупном медиахолдинге говорит, что РАО не предлагало конкретных вариантов сотрудничества, общество скорее рассчитывает на индустриальную поддержку крупных медиахолдингов. РАО хочет встроиться под крупный медиахолдинг, чтобы тот, с одной стороны, защитил бы его от внешней критики, а с другой – создал бы новые схемы его работы, знает он. По его словам, наилучшим вариантом была бы работа через Медиа-коммуникационный союз (МКС) – объединение российских операторов и медиакомпаний. МКС уже занимался вопросами реформирования коллективного управления правами, объясняет он.

Сколько собирает РАО 4,5 млрд руб. отчислений в пользу авторов музыки с организаторов концертов, владельцев кафе и ресторанов, телекомпаний и радиостанций собрало РАО в 2015 г. Это крупнейшее в России общество по коллективному управлению правами

В МКС представители РАО пока не обращались, говорит представитель союза. Но МКС готов к диалогу в том случае, если речь идет об обсуждении и совместной разработке законодательных инициатив. Тем более что у союза есть уже готовый законопроект о реформе коллективного управления, замечает он.

Само РАО не справляется с ситуацией, когда организация фактически подвергается рейдерскому захвату, продолжает Матвиенко. Так он называет попытку части авторов сменить менеджмент авторского общества. В августе этого года авторы провели внеочередную конференцию РАО, на которой сместили с поста гендиректора Сергея Федотова, находящегося сейчас за решеткой по обвинению в мошенничестве. Авторы избрали новый авторский совет РАО и нового руководителя – Максима Дмитриева. Текущий менеджмент РАО назвал конференцию нелегитимной, а ситуацию вокруг РАО – попыткой захвата организации со стороны бывших партнеров Федотова. Дмитриев с этим не согласен: сегодня он заявил, что решения конференции законны, так как не признаны нелегитимными судом. А текущий менеджмент РАО он обвинил в препятствовании осуществлению деятельности новых менеджеров организации.

Матвиенко также сегодня заявил, что около 1 млрд руб., собранных в этом году РАО, зависли на счетах в банках, связанных с людьми из Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). О каких банках и людях идет речь, он не уточнил. Его знакомый говорит, что это Мострансбанк и РБР. Гендиректор ВОИС Андрей Кричевский назвал это заявление «нелепой инсинуацией». ВОИС, по его словам, – общественная организация и не связана ни с какими финансовыми институтами. Не знает он и людей в ВОИС, которые были бы с ними связаны. Возможно, замечает он, Матвиенко имел в виду Сергея Федотова, который ранее был членом правления ВОИС.