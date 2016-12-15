«Лаборатория Касперского» ликвидирует украинскую «дочку»

Дочерняя компания «Лаборатории Касперского» – ООО «Лаборатория Касперского Украина» (Киев) будет ликвидировано по решению владельца. Соответствующее сообщение опубликовано 14 декабря в газете «Голос Украины». «Лаборатория Касперского» работала на украинском рынке с 2006 г. «Было принято решение о закрытии регионального офиса в связи с тем, что правительство страны (Украины. – «Интерфакс») ограничило внешнеэкономическую деятельность «Лаборатории Касперского Украина», – сказал представитель компании. Он отметил, что решение не повлияет на клиентов и партнеров компании, а ее продукты и далее будут продаваться на территории Украины через сеть дистрибуторов. Интерфакс

«Почта России» готовит выпуск облигаций на 1,1 млрд руб.

ФГУП «Почта России» утвердило условия выпуска биржевых облигаций на 1,1 млрд руб. Облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций. Срок обращения займа составит семь лет. Сейчас в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций предприятия на 13 млрд руб. и два выпуска классических бондов на 9 млрд руб. Интерфакс