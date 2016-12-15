Россия подсчитала урожай зерновых

Урожай зерна в 2016 г. составил 117 млн т, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Это абсолютный рекорд современной России, подчеркнул он: «Больше мы собирали только в далеком 1978 году». ТАСС

Kellogg подсластила бизнес в России

Российская «дочка» американского производителя крекеров и сухих завтраков Kellogg сообщила о запуске в эксплуатацию на заводе в Воронеже новой линии по производству сахарного печенья под брендом «Любятово», стоимость проекта – 310 млн руб. В результате запуска новой линии производство печенья на заводе вырастет вдвое до 36 000 т в год. Интерфакс

Овощи созрели в теплицах

Производство тепличных овощей в 2016 г. увеличится на четверть год к году до 840 000 т, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Правда, по его словам, страна еще далека от полного обеспечения потребности в их производстве: в ближайшие пять лет необходимо ежегодно вводить примерно по 400 га, или около 80 теплиц. По итогам текущего года заложено 185 га теплиц, отметил Ткачев. Интерфакс

Cofco поселится на Дальнем Востоке

Крупнейшая продовольственная компания Китая Cofco Corp. в 2017 г. откроет представительство на Дальнем Востоке в России, процитирован вице-президент корпорации Чи Цзинтао в сообщении пресс-службы губернатора Приморья. По словам Чи Цзинтао, наиболее перспективным направлением в сельскохозяйственной отрасли для компании является выращивание и переработка соевых бобов. Интерфакс

Metro Group растет медленно

Немецкий ритейлер Metro Group сообщил о сокращении выручки в финансовом году, завершившемся 30 сентября 2016 г., на 1,4% год к году до 58,4 млрд евро из-за негативного влияния курсовых разниц и продажи активов. Выручка в локальных валютах выросла на 0,4%, рост продаж сопоставимых магазинов составил 0,2%. Показатель EBIT вырос более чем вдвое до 1,513 млрд евро, сообщила компания, причины роста – убыток от обесценения гудвила сети Real в 446 млн евро, который Metro отразила в предыдущем фингоду, а также доход от продажи бизнеса во Вьетнаме в текущем отчетном периоде. В 2016/17 фингоду Metro рассчитывает, что рост выручки сопоставимых магазинов продолжится на уровне 0,2%. Интерфакс

«Магнит» распределяет потоки

Крупнейший в России продовольственный ритейлер «Магнит» объявил об открытии нового распределительного центра в Кемерове площадью 48 000 кв. м. Теперь розничная сеть «Магнит» управляет 35 распределительными центрами общей площадью 1,43 млн кв. м. Ведомости