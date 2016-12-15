SRF покупает 10% «Сибура»

ФАС получила 14 декабря ходатайство от китайского Фонда Шелкового пути (SRF) о покупке 10% «Сибура». В протоколе российско-китайской межправкомиссии, прошедшей в мае 2016 г., отмечалось, что в целом «одобрено приобретение до 20% «Сибура» и Россия «будет приветствовать интерес китайских финансовых и стратегических инвесторов, таких как Фонд Шелкового пути, CDB Capital, Sinopec, к приобретению дополнительных 10% акций «Сибура». Sinopec купила 10% акций «Сибура» в декабре 2015 г. Интерфакс

«Газпром» опасается отбора газа Украиной

Украина может начать несанкционированный отбор газа в рамках решения Киевского суда по антимонопольному штрафу «Газпрома», считает предправления компании Алексей Миллер. «Газпрому» присужден штраф в $3,34 млрд (вместе с пенями – $6,68 млрд), по решению суда украинская сторона имеет право принудительного взыскания с «Газпрома» этого штрафа, напомнил он. «У нас, кроме газа в трубе, нет никаких активов на территории Украины. Если вопрос ставится именно таким образом, то речь идет фактически об отъеме нашего газа, который предназначен для европейских потребителей», – сказал Миллер. Интерфакс, ТАСС

Добычу на Русском месторождении к 2023 г. доведут до 6,3 млн т в год

«Дочка» «Роснефти» «Тюменнефтегаз» планирует ввести в полномасштабную разработку Русское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 г., сообщил гендиректор компании Андрей Мухачев. На первом этапе компания планирует добывать 1,3 млн т нефти в год, к 2023 г. – более 6,3 млн т. Интерфакс

«Уралкалий» сократил правление

Совет директоров «Уралкалия» решил сократить число мест в правлении с девяти до семи, сообщила компания. Правление покинули директор по закупкам Владимир Вершинин и директор по внутреннему аудиту Николай Иванов. Причины изменений не объясняются. ТАСС

«Полюс» оставит 1,5% казначейских акций

«Полюс» после реорганизации планирует оставить за собой 1,5% казначейских акций, на рынке будет обращаться 6,77%, следует из материалов компании. Сейчас «дочке» «Полюса» – ООО «Полюс-инвест» принадлежит 34,1% акций. Совет директоров «Полюса» вынес на голосование акционеров вопрос о присоединении «Полюс-инвеста», собрание акционеров состоится 22 декабря. При присоединении будет погашен не весь пакет «Полюс-инвеста», а только 33,09%. Интерфакс