Статья опубликована в № 4225 от 15.12.2016 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Они предпочитают выдумки, небылицы и страшилки, пытаясь этим подменить отсутствие реальных дел и успеха на политическом поприще».

Пресс-секретарь президента осудил британских политиков, заявивших, что Россия и Путин «с высокой степенью вероятности» повлияли на Brexit. (ТАСС)

Виталий Мутко

«Нужно войти в правовое русло и поработать с докладом, потому что в докладе делаются какие-то выводы. <...> Думаю, ничего страшного в этом нет».

Вице-премьер призвал не драматизировать ситуацию с переносом из Сочи чемпионата мира по бобслею из-за новых допинговых разоблачений. («Р-спорт»)

Петр Порошенко

«Решение окружного суда в Амстердаме означает, что не только скифское золото украинское. Крым тоже украинский, Крым наш – и точка».

Президент Украины горячо одобрил решение голландского суда вернуть скифское золото в Киев, а не в крымские музеи, где оно изначально хранилось. («Ведомости»)