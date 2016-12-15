Статья опубликована в № 4225 от 15.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

0,8%

До такого уровня ускорился рост ВВП стран G20 в III квартале по сравнению со II кварталом, свидетельствуют оценки ОЭСР. Наиболее заметно ускорился рост стран Северной Америки: в Канаде – 0,9% после снижения на 0,3% во II квартале, в Мексике – 1% против 0,1%, а в США – 0,8% против 0,4%. Но ухудшилась ситуация в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона – в Австралии ВВП сократился на 0,5%, рост экономики Китая замедлился до 1,8% с 1,9%. Интерфакс

Рассрочка для москвичей

Пени по налогу на имущество людей в Москве начнут начислять с мая 2017 г., такой закон в среду приняла Мосгордума. С 2015 г. налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Он должен быть уплачен за 2015 г. до 1 декабря 2016 г. Пени начали начислять со 2 декабря, но теперь они будут начисляться с мая 2017 г. Это не означает переноса срока уплаты налога, предупредил руководитель департамента экономической политики Москвы Максим Решетников. Интерфакс

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