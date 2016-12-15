Аппетит не проходит

Число заведений общественного питания в этом году выросло почти на 3% до 5295 точек, за год в Петербурге открылось 270 ресторанов, а закрылось – 126, рассказал вчера на Bestbreakfast руководитель направления торговой недвижимости ГК «Бестъ» Станислав Ступников. По его словам, на рынке говорят о буме открытий ресторанов, но новых заведений на 20% меньше, чем в прошлом году. Все дело в закрытиях: их почти в 3 раза меньше, объясняет он.

Обычно 5–7% ресторанов закрываются в первый год работы, в 2016 г. этот показатель снизился в 2 раза, говорит Ступников. Произошла стабилизация рынка, 132 заведения открылись в эконом-формате, восемь – в премиум-, а остальные – в среднем, по данным «Беста». Доля ресторанов в общем числе открытий выросла на 2 п. п., а доля столовых уменьшилась, добавляет Ступников. Большое число открытий можно объяснить и выходом новых игроков на рынок Петербурга, полагает гендиректор Forum Restaurant Group Галина Белоусова. Холдинг «Евразия» вышел в элитный сегмент, все считают, что там у клиентов остались деньги, говорит президент холдинга Алексей Фурсов. «Чайникофф» открыл шесть кофеен в Петербурге, сообщил гендиректор группы Михаил Гусейнов. Холдинг Italy Group, как и планировал, запустил четыре ресторана в Петербурге, сказал совладелец холдинга Андрей Перцев. В Петербурге в этом году открылся «Beerзавод», говорит Игорь Иванов, партнер проекта Big Wine Freaks.

Средний ресторан занимает 500–600 кв. м, инвестиции в открытие могут составлять от $1 млн до $3 млн в зависимости от дизайна проекта, говорил в октябре Ступников. Затраты на открытие ресторана в демократическом сегменте – около $1 млн, а в премиальном – в несколько раз больше, подтверждает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.

С открытием нового заведения новая аудитория не появляется, у всех рестораторов обороты упали на 30–50%, говорит Максат Ишанов, управляющий директор Food Retail Group ( «Две палочки», «Марчеллис» и др.). Идет безумная конкуренция за падающие доходы населения, согласен Фурсов. С 2013 г. холдинг потерял около 30% оборота в рублях, показатели все еще не восстановились, добавляет он. Клиенты сократили посещение ресторанов до одного раза в неделю, в пятницу и субботу аншлаги, но в остальные дни залы стоят пустыми, добавляет он. Небольшой спад произошел и в премиальном сегменте, который более устойчив к колебаниям рынка, говорит Белоусова. Количество гостей снизилось на 3–5%, а средний чек вырос на 5–7% – в основном за счет инфляции, говорит Перцев из Italy Group. По данным Петростата, оборот общепита за 10 месяцев 2016 г. вырос на 8,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.