Статья опубликована в № 4225 от 15.12.2016 под заголовком: Вкратце

Оганесян остался под арестом

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Смольнинского районного суда об избрании бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 января. Он подозревается в хищении более 50 млн руб. на подрядах строящегося на Крестовском острове стадиона. Срок следствия продлен до 9 февраля. Ведомости

«Газпром» у парка

Правительство Петербурга передало 3 га на Приморском проспекте, участок 1 (напротив дома 163), «Газпрому» на пять лет для строительства спортивного объекта. Это бывшая земля парка 300-летия Петербурга. Инвестор должен перечислить 1,6 млн руб. арендной платы в год. Ведомости