Цифры. Тенденции. События
Сбербанк увеличивает портфель кредитов малому бизнесу
К концу 2016 г. портфель кредитов малому бизнесу в Сбербанке может достигнуть 1 трлн руб., увеличившись за год на 5–10%. По словам старшего вице-президента Сбербанка Анатолия Попова, благодаря невысоким процентным ставкам, которые сейчас предлагает банк небольшим предприятиям, темпы кредитования предприятий малого бизнеса в следующем году вполне могут превысить темпы кредитования крупного бизнеса. ТАСС
В Новосибирске создан второй частный индустриальный парк
В Новосибирске на площадке завода по производству стеклотары «Экран» открылся второй в городе частный индустриальный парк. Его резидентами станут производственные предприятия малого и среднего бизнеса. В парке планируется создать производственную, логистическую и общественно-деловую зоны. Для этого у завода есть вся необходимая инфраструктура: разрешенная электрическая мощность, теплоснабжение, водоснабжение и газораспределительный пункт. ТАСС
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