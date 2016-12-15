Цифры. Тенденции. События

Сбербанк увеличивает портфель кредитов малому бизнесу

К концу 2016 г. портфель кредитов малому бизнесу в Сбербанке может достигнуть 1 трлн руб., увеличившись за год на 5–10%. По словам старшего вице-президента Сбербанка Анатолия Попова, благодаря невысоким процентным ставкам, которые сейчас предлагает банк небольшим предприятиям, темпы кредитования предприятий малого бизнеса в следующем году вполне могут превысить темпы кредитования крупного бизнеса. ТАСС

В Новосибирске создан второй частный индустриальный парк

В Новосибирске на площадке завода по производству стеклотары «Экран» открылся второй в городе частный индустриальный парк. Его резидентами станут производственные предприятия малого и среднего бизнеса. В парке планируется создать производственную, логистическую и общественно-деловую зоны. Для этого у завода есть вся необходимая инфраструктура: разрешенная электрическая мощность, теплоснабжение, водоснабжение и газораспределительный пункт. ТАСС