Цифры. Тенденции. События

600 млн человек

В мире уже пользуются мобильным фотосервисом Instagram, сообщила компания. За последние полгода аудитория сервиса выросла на 100 млн человек. Такой рост достигнут за счет появления новых функций, считает компания. В последние месяцы Instagram добавил возможность трансляции видео в режиме реального времени и обмена исчезающими фотографиями и сообщениями. Ведомости