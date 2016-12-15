Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
600 млн человек
В мире уже пользуются мобильным фотосервисом Instagram, сообщила компания. За последние полгода аудитория сервиса выросла на 100 млн человек. Такой рост достигнут за счет появления новых функций, считает компания. В последние месяцы Instagram добавил возможность трансляции видео в режиме реального времени и обмена исчезающими фотографиями и сообщениями. Ведомости
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