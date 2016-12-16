Взносы в ФСВ получат повышение

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может вернуться к обсуждению вопроса повышения взносов банков в Фонд страхования вкладов (ФСВ) в I квартале 2017 г., сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. «На заседании совета директоров АСВ мы договорились поговорить об этом в I квартале 2017 г.», – сказал он. По словам чиновника, поскольку АСВ переходит под контроль Центробанка, сейчас обсуждать вопрос о повышении ставок страховых взносов преждевременно. ТАСС

«Согаз» подстрахует «Шереметьево»

«Согаз» застраховал ответственность компании «Международный аэропорт Шереметьево» перед третьими лицами, говорится в сообщении страховщика. Единый комбинированный лимит ответственности, в том числе по каждому страховому случаю, установлен в размере $1 млрд. Годовое страховое покрытие действует в случае причинения вреда здоровью, жизни, имуществу третьих лиц при обслуживании воздушных судов, пассажиров, груза, почты, багажа, а также при эксплуатации аэродрома, взлетно-посадочных полос, терминалов и транспортных средств. В перечень страховых событий среди прочего входят риски угона и другие опасности. Интерфакс

Юань рубль бережет

Центробанк уверен, что в следующем году состоятся размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, заявил зампред ЦБ Сергей Швецов. «В этом году нет вероятности размещения ОФЗ в юанях <...> В следующем году – обязательно», – сказал он. В интервью агентству Reuters руководитель долгового департамента Минфина Владимир Вышковский сообщал, что Россия до конца 2016 г. может разместить первый выпуск облигаций федерального займа, номинированный в юанях, на сумму, эквивалентную $1 млрд. Прайм