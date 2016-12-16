Выручка «Почты России» в 2016 г. вырастет на 6%

Выручка ФГУП «Почта России» по итогам 2016 г. увеличится на 6%, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в интервью телеканалу «Россия 24». «А заработную плату мы сможем поднять на 12%, опережающими темпами», – добавил он. Выручка «Почты» за 2015 г. составила 149 млрд руб., увеличившись на 6% по отношению к предыдущему году. Таким образом, по итогам 2016 г. выручка может составить 158 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2016 г. доходы предприятия повысились на 8,2% до 119,7 млрд руб. Интерфакс

Гуцериев вложится в искусственный интеллект

Инвестфонд Larnabel Enterprises, основанный семьей Гуцериевых, и компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени планируют совместно инвестировать более $100 млн в проекты в ряде стран Европы, в том числе в Белоруссии, связанные с созданием и продвижением IT-продуктов на базе искусственного интеллекта. Председатель совета директоров фонда Larnabel Enterprises Михаил Гуцериев отметил, что «технологии искусственного интеллекта открывают ряд интересных инвестиционных возможностей – и мы рады расширить наши инвестиции в сферу высокотехнологичных проектов». Интерфакс