ВТБ отдал мяч

Наблюдательный совет ВТБ одобрил продажу 74% акций АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва». Покупатель – Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо», сообщил банк. Сумму сделки ВТБ не раскрыл. Акции продадут за символический 1 рубль, сообщал ранее председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский. ВТБ выкупит долю ВФСО в девелоперском проекте «ВТБ арена парк» для погашения долгов клуба. Банку «Динамо» должно более 5 млрд руб., общий долг клуба – около 11 млрд руб. Интерфакс

Больше земли и молока

Крупный производитель сырого молока «Русмолко» (контрольный пакет у сингапурской Olam Int.) сообщил об увеличении производства в 2016 г. на 10% до 57 500 т. Планы на 2017 г. компания не раскрывает. «Русмолко» продолжит инвестировать в развитие сельского хозяйства, в частности в расширение земельного банка, заявил гендиректор компании Суманта Кумар Де. В ближайшее время компания, по словам ее представителя, намерена увеличить земельный банк на 10 000–12 000 га. Также «Русмолко» построит дополнительные коровники в Пензенской области на 1200 коров. На конец 2016 г. под управлением «Русмолко» 136 000 га сельхозземель, поголовье – 15 500 коров. Ведомости