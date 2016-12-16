Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: Магазины проигрались в карты

Магазины проигрались в карты

Ритейлеры и чиновники обсуждают, как удешевить обслуживание пластиковых карт: ими платят все чаще и комиссия становится все обременительней

Анна Еремина,

Наталья Ищенко

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