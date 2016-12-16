Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: Магазины проигрались в карты

Магазины проигрались в карты

Ритейлеры и чиновники обсуждают, как удешевить обслуживание пластиковых карт: ими платят все чаще и комиссия становится все обременительней
Ритейлеры и чиновники обсуждают, как удешевить обслуживание пластиковых карт: ими платят все чаще и комиссия становится все обременительней
Ритейлеры и чиновники обсуждают, как удешевить обслуживание пластиковых карт: ими платят все чаще и комиссия становится все обременительней
М. Стулов / Ведомости

Минпромторг провел совещание с представителями торговых сетей, интернет-компаний, Центробанка и платежных систем Visa, Mastercard, «Мир» об «оптимизации» комиссии, которую банки берут с торговых точек за обслуживание карт, говорится на сайте министерства. Планируется подключить к этой работе крупнейшие банки – эмитенты карт, поскольку размер их комиссии значительно влияет на тариф, следует из сообщения.

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