Газ для Европы подорожал

Расчетная цена газа «Газпрома» для поставок за пределы СНГ в декабре выросла до $188 за 1000 куб. м – со $170 в ноябре, сообщила Федеральная антимонопольная служба. Таким образом, цена «Газпрома» сравнялась с европейской спотовой ценой. Дешевизна газа «Газпрома» позволила ему добиться десятка исторических рекордов поставок в дальнее зарубежье. Интерфакс

S7 присматривается к «Пулково»

Ведутся переговоры, чтобы S7 базировалась в «Пулково», сказал председатель комитета по транспорту Петербурга Александр Головин (цитата по «Интерфаксу»). Представительница S7 объяснила, что речь идет о расширении маршрутной сети и базировании в «Пулково» нескольких самолетов, но переговоры находятся в самой начальной стадии. S7 – вторая по пассажиропотоку авиакомпания России, ее основные базовые аэропорты – «Домодедово» и Новосибирск. Ведомости

«Транснефть» ощутит снижение добычи

«Сложно сказать, как перераспределится снижение добычи между внутренним рынком и экспортом, нефтяники будут решать сами, – заявил президент «Транснефти» Николай Токарев в интервью «России 24». – Мы должны будем почувствовать [снижение добычи в России в первом полугодии 2017 г. по соглашению между добывающими странами] на себе; пока будет действовать соглашение – это порядка 6 млн т». Интерфакс

Минэнерго опасается за транзит газа

Российская сторона не удовлетворена устными комментариями украинских партнеров, что решение антимонопольного органа оштрафовать «Газпром» на $6,6 млрд не создает рисков для транзита, – необходимы юридические шаги, заявил министр энергетики Александр Новак: «Все вопросы, касающиеся спорных моментов по контракту, должны решаться в стокгольмском арбитраже». Интерфакс

Эксплуатанты SSJ100 жалуются на запчасти

Российские эксплуатанты самолета SSJ100 на отраслевой конференции в Якутске попросили производителя – «Гражданские самолеты Сухого» улучшить обеспеченность запасными частями, сообщила Росавиация. Отмечен заметный позитивный эффект от совместной работы разработчика и авиационных властей России по решению вопросов эксплуатации SSJ100.

Крупнейший эксплуатант SSJ100 – «Аэрофлот» (30 самолетов), они также есть в парке авиакомпании «Газпром авиа», «Якутии», МЧС России, «Ираэро» и АК «Алроса». Ведомости