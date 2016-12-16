Закон о законах

Депутаты Госдумы всех фрак­ций и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который обяжет правительство готовить к третьему чтению законопроектов нормативные акты, необходимые для исполнения этих законов. Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника, близкие к руководству Госдумы. Кроме того, изменится формат правительственного часа с министрами – их число сократят с трех до двух в месяц, но длительность увеличат с полутора до двух часов. Законопроект внесли вице-спикеры Ирина Яровая, Иван Мельников, Игорь Лебедев, Ольга Епифанова, а также члены Совета Федерации Николай Федоров и Вадим Тюльпанов. Эта инициатива выражает общее недовольство работой правительства обеих палат парламента, говорит собеседник, близкий к руководству Госдумы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, слишком часто возникают ситуации, когда во втором чтении у законопроекта появляются поправки, меняющие концепцию или искажающие его суть.

В четверг на совете Думы депутаты обсуждали один из таких законопроектов – поправки правительства в Жилищный кодекс. Они наделяют органы жилищного надзора полномочиями по проверке установленного норматива потребления коммунальных услуг. Это означает создание единой базы для всех управляющих компаний, но нормативная база со стороны Минстроя и Минсвязи оказалась не готова, и ведомства попросили отсрочить ввод системы на два года. Министр связи Николай Никифоров будет вызван в Госдуму: «ему будет задан вопрос, почему они провалили законопроект». Минкомсвязи готово к работе, однако не готовы участники рынка, которые и должны были внести свои данные в систему, говорит источник в Минкомсвязи. Сейчас в системе есть данные всех 15 054 управляющих компаний, а вот из ТСЖ, например, зарегистрировалось только 60%, из ресурсоснабжающих организаций – 71%.

«С точки зрения совершенствования управленческой системы, повышения влияния парламента это, возможно, самый важный и сильный законопроект этой сессии. По потенциалу полезности я, может быть, сравнил бы его с принятым когда-то законом о Счетной палате и даже с самим базовым законом о парламентском контроле», – рассказал «Ведомостям» вице-спикер Иван Мельников (КПРФ). Как правило, законопроекты обсуждаются с руководством комитетов еще на стадии их подготовки, говорит федеральный чиновник. А при внесении проекта большая часть разночтений уже снята, чиновники участвуют в их обсуждении с экспертами и бизнесом и до, и после внесения, отмечает он.

Без интернета Интернет-голосования за 43 членов Общественной палаты (ОП) не будет. Согласно проекту депутатов Сергея Гаврилова (КПРФ) и Дмитрия Вяткина («Единая Россия») эта квота будет заполняться голосованием 40 членов ОП, утвержденных президентом, и 85 членов от региональных палат.