Неполное собрание «Платона»

За счет «Платона» государство сначала собиралось финансировать дорожные государственно-частные проекты, а потом начало расходовать эти деньги на ремонт

До обещанных в этом году 20 млрд руб. системе «Платон» пока не хватает 10%. Многие сейчас не платят за проезд, признавались дальнобойщики

В 2016 г. сборы с грузовиков за проезд по федеральным трассам (система «Платон») должны составить примерно 20 млрд руб., говорил министр транспорта Максим Соколов. Иногда он уточнял, что это прогнозные сборы не за год, а к концу года, т. е. за 13,5 месяца работы «Платона». Пока не набирается и этого. В федеральный дорожный фонд на 15 декабря перечислено 18,15 млрд руб., сообщает «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор «Платона», принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»).

Сумма сборов полностью соответствует прогнозам государства, учитывая статистику ежедневных поступлений, до конца года она превысит 19 млрд руб., настаивает представитель РТИТС. У российских грузоперевозчиков есть опция постоплаты, т. е. за декабрь 2016 г. они могут платить до конца января 2017 г., продолжает он, а еще есть дебиторская задолженность за декабрь – более 500 млн руб.

В преддверии новогодних праздников грузовые перевозки по федеральным трассам традиционно растут, объясняет представитель Росавтодора. Данные показывают, что расчеты Росавтодора «попали в десятку», отмечает он: при изначальном тарифе 3,06 руб./км предполагалось собрать по итогам 2016 г. 38–40 млрд руб., из-за льготного тарифа (1,53 руб./км) поступления сократились ровно в 2 раза.

С середины ноября действительно начинает расти активность перевозок для ритейла, говорит директор по транспорту FM Logistic Александр Дьяконов. В целом, по его словам, в ноябре перевозки в ритейле на 30% выше, чем в обычные месяцы, в декабре – в 2 раза.

В других грузах, например в стройматериалах, может быть, наоборот, незначительная просадка из-за зимы и предстоящих длинных январских выходных, предполагает Дьяконов. В среднем в ноябре и декабре перевозок однозначно меньше, чем в сезон летом, подтверждает руководитель службы логистики группы «Кнауф СНГ» Светлана Витязева-Хуссманн. Впрочем, для строительной отрасли возможен всплеск на последней неделе декабря, так как дилеры заполняют склады на время рождественских каникул, уточняет она. В этом году показатели декабря будут примерно на 10–15% выше, чем среднемесячные, замечает начальник отдела логистической компании «Даксер» Алексей Черкашин: это связано с исполнением контрактов на поставку оборудования.

Но резкого роста сборов пока не видно. Если в среднем за месяц «Платон» перечислял по 1,4 млрд руб., то с 15 ноября по 15 декабря – 1,45 млрд.

Многие не платят, признавались ранее «Ведомостям» перевозчики. Система автоматически передает данные автомобилей, проезжающих без оплаты, в ГИБДД. С момента запуска системы было вынесено 4868 постановлений о привлечении к ответственности за неуплату сбора, такую статистику со ссылкой на данные МВД приводило Минэкономразвития в сентябрьском письме в правительство. Минтранс разработал законопроект, в котором предлагает передать полномочия по анализу данных о нарушителях от ГИБДД в подведомственный ему Ространснадзор (сейчас может выписывать штрафы только водителям грузовиков, принадлежащих иностранным перевозчикам).

За счет «Платона» государство сначала собиралось финансировать дорожные государственно-частные проекты, а потом начало расходовать эти деньги на ремонт. И уже потратило больше, чем собрал «Платон»: 22,9 млрд руб. Из них 10,85 млрд руб. в мае правительство отдало на ремонт регионам, где дороги самые плохие. Еще 12,1 млрд руб. (с учетом прогнозных поступлений в бюджет) – 19 регионам на строительство, реконструкцию и ремонт 31 сооружения (мосты и путепроводы). «Поэтому мы должны будем, собрав деньги в 2017 г. уже по новому тарифу (Минтранс предлагает 3,06 руб./км. – «Ведомости»), возместить в федеральный бюджет те средства, которые перебрали в 2016 г.», – объяснял Соколов в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по сайту Минтранса).

К тому же федеральный бюджет компенсирует потери регионам из-за льгот по транспортному налогу, введенных из-за «Платона». Они получат 8,7 млрд руб., рассказал представитель Минтранса.

Сама РТИТС получила от государства 6,6 млрд руб. в июле (за 7,5 месяца работы) и должна будет получить еще 5,3 млрд руб. в январе.