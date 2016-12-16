Цифры. Тенденции. События

0,25%

На таком уровне Банк Англии решил сохранить процентную ставку. Не стал регулятор менять и размер программы покупки активов – 435 млрд фунтов. Оба решения совпали с ожиданиями рынка. Экономика страны будет расти умеренными темпами в ближайшее время, но замедлится в начале 2017 г., ждет банк, многое будет зависеть от того, насколько гибкими окажутся потребительские расходы в условиях давления на доходы из-за ускорения инфляции. По его прогнозу, инфляция достигнет 2% в течение полугода. Интерфакс