Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
0,25%
На таком уровне Банк Англии решил сохранить процентную ставку. Не стал регулятор менять и размер программы покупки активов – 435 млрд фунтов. Оба решения совпали с ожиданиями рынка. Экономика страны будет расти умеренными темпами в ближайшее время, но замедлится в начале 2017 г., ждет банк, многое будет зависеть от того, насколько гибкими окажутся потребительские расходы в условиях давления на доходы из-за ускорения инфляции. По его прогнозу, инфляция достигнет 2% в течение полугода. Интерфакс
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