Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: Знал бы прикуп
Знал бы прикуп
Валюта
Доллар 61,64
Взлет цен на нефть после решения ОПЕК о сокращении квот на ее добычу в минувшую субботу значительно укрепил рубль. Официальный курс доллара снизился на 1,75 руб. до 61,64 руб./$. Долларовые сбережения подешевели на 2,8%.
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